https://sputnikarabic.ae/20230204/الرئيس-الإماراتي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الكازاخستاني-لبحث-التعاون-المشترك-1073105713.html
الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني لبحث التعاون المشترك
الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني لبحث التعاون المشترك
تلقى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T19:45+0000
2023-02-04T19:45+0000
2023-02-04T19:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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محمد بن زايد
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حكومة كازاخستان
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وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، بأنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.وأكد الرئيسان الكازاخستاني والإماراتي خلال الاتصال الهاتفي أن العلاقات الثنائية تخدم مصالحهما المتبادلة في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.وتناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.ومن جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى الإمارات، خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت متابعة المشاريع الحيوية المشتركة بين البلدين.وشدد توكاييف وآل نهيان على حرصهما المشترك على تنمية أوجه العلاقات الإماراتية - الكازاخستانية، بعدما شهدت نموا مستمرا خلال ثلاثة عقود كاملة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.وبنيت العلاقات الثنائية على رؤى مشتركة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين وهي العلاقات التي انتهجت الثقة والاحترام المتبادلين والتعاون البناء.
https://sputnikarabic.ae/20220616/لماذا-تطلق-الإمارات-71-صقرا-في-كازاخستان-فيديو-1063697446.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, كازاخستان, محمد بن زايد, العالم العربي, حكومة كازاخستان
أخبار الإمارات العربية المتحدة, كازاخستان, محمد بن زايد, العالم العربي, حكومة كازاخستان
الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني لبحث التعاون المشترك
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تلقى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان.
وأفادت صحيفة
البيان، مساء اليوم السبت، بأنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وأكد الرئيسان الكازاخستاني والإماراتي
خلال الاتصال الهاتفي أن العلاقات الثنائية تخدم مصالحهما المتبادلة في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.
وتناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.
ومن جانبه، أعرب رئيس كازاخستان عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى الإمارات، خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت متابعة المشاريع الحيوية المشتركة بين البلدين.
وشدد توكاييف
وآل نهيان على حرصهما المشترك على تنمية أوجه العلاقات الإماراتية - الكازاخستانية، بعدما شهدت نموا مستمرا خلال ثلاثة عقود كاملة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وبنيت العلاقات الثنائية على رؤى مشتركة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين وهي العلاقات التي انتهجت الثقة والاحترام المتبادلين والتعاون البناء.