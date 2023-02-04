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https://sputnikarabic.ae/20230204/السوداني-العراق-ينفق-3-مليارات-دولار-سنويا-لاستيراد-الأدوية-وأغلبها-لا-تخضع-للفحص-1073095844.html
السوداني: العراق ينفق 3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية وأغلبها لا تخضع للفحص
السوداني: العراق ينفق 3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية وأغلبها لا تخضع للفحص
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو 3 مليارات ‏دولار أمريكي سنويا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص.‏ 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T14:31+0000
2023-02-04T14:31+0000
العراق
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وتابع خلال ترؤسه اجتماعا ضم رابطة منتجي الأدوية في العراق، أن 10% فقط من تلك الأدوية المستوردة ينتجها العراق، مشيرا في هذا السياق إلى "ضرورة توطين صناعة الأدوية في البلاد وتطويرها في ظل توجه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت السوداني إلى أن صناعة الأدوية "من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي".وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع أن "القطاع الخاص في العراق يمتلك القدرة على إنتاج أكثر من 250 نوعا إضافيا من الدواء، بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام"، ضاربا مثالا بمصنع أدوية "سامراء"، الذي أكد أنه "يعد اسما لامعا في الصناعة الدوائية".
https://sputnikarabic.ae/20200619/بعد-البدء-بتصنيعه-العراق-يعلن-موعد-طرح-الدواء-الروسي-أفيفافير-في-المراكز-الصحية-1045772275.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

السوداني: العراق ينفق 3 مليارات دولار سنويا لاستيراد الأدوية وأغلبها لا تخضع للفحص

14:31 GMT 04.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن سوق الأدوية في العراق ينفق نحو 3 مليارات ‏دولار أمريكي سنويا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص.‏
وتابع خلال ترؤسه اجتماعا ضم رابطة منتجي الأدوية في العراق، أن 10% فقط من تلك الأدوية المستوردة ينتجها العراق، مشيرا في هذا السياق إلى "ضرورة توطين صناعة الأدوية في البلاد وتطويرها في ظل توجه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ولفت السوداني إلى أن صناعة الأدوية "من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي".
الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2020
بعد البدء بتصنيعه... العراق يعلن موعد طرح الدواء الروسي "أفيفافير" في المراكز الصحية
19 يونيو 2020, 15:10 GMT
وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع أن "القطاع الخاص في العراق يمتلك القدرة على إنتاج أكثر من 250 نوعا إضافيا من الدواء، بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام"، ضاربا مثالا بمصنع أدوية "سامراء"، الذي أكد أنه "يعد اسما لامعا في الصناعة الدوائية".
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