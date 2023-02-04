https://sputnikarabic.ae/20230204/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-مدينة-سفاتوفو-في-لوغانسك--1073086749.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة سفاتوفو في لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة سفاتوفو في لوغانسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T03:11+0000
2023-02-04T03:11+0000
2023-02-04T03:26+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:50 (بتوقيت موسكو) على مدينة سفاتوفو باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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سبوتنيك عربي
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة سفاتوفو في لوغانسك
03:11 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 03:26 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة سفاتوفو في الجمهورية.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال المكتب في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الأحد، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:50 (بتوقيت موسكو) على مدينة سفاتوفو باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.