https://sputnikarabic.ae/20230204/المجر-تحذر-من-نقص-الديزل-في-أوروبا-نظرا-للاعتماد-على-الإمدادات-الروسية-1073095403.html

المجر تحذر من نقص الديزل في أوروبا نظرا للاعتماد على الإمدادات الروسية

المجر تحذر من نقص الديزل في أوروبا نظرا للاعتماد على الإمدادات الروسية

حذرت وزارة الطاقة المجرية، اليوم السبت، من نقص وقود الديزل في الاتحاد الأوروبي نظرا للاعتماد على الإمدادات الروسية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T14:13+0000

2023-02-04T14:13+0000

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سبوتنيك. وقالت وزارة الطاقة المجرية إن أوروبا قد تشهد زيادة في أسعار الديزل أو نقصا في إمداداته بمجرد دخول الحظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط، حيث تستهلك المجر 50% من احتياجات الاتحاد الأوروبي.يشار إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد، سيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المستخدمة في جميع أنحاء أوروبا.وأشارت الوزارة إلى أن المجر عارضت منذ البداية توسيع العقوبات لتشمل مجال الطاقة الروسية، حيث يأتي معظم النفط إلى البلاد من روسيا عبر خط أنابيب "دروجبا".وقالت الوزارة إن "عقوبات الطاقة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة النووية واستيراد الغاز، مدرجة أيضا على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وتعارض الحكومة المجرية بشدة زيادة توسيع عقوبات الطاقة".يذكر أنه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو، والتي وضعت سقفا لأسعار صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا على مستوى حلفاء مجموعة السبع، كما تم استبعاد بعض دول الاتحاد الأوروبي، من بينها المجر، من مثل هذه الإجراءات لأنها تستورد النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب.وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للأسعار.

https://sputnikarabic.ae/20230131/الشفافية-الدولية-المجر-أكثر-دول-الاتحاد-الأوروبي-فسادا-1072929719.html

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