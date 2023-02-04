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انفجار غامض في سماء ولاية مونتانا الأمريكية... فيديو
انفجار غامض في سماء ولاية مونتانا الأمريكية... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية وحسابات تواصل اجتماعي مقطعا يظهر انفجارا ضخما في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حيث حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T11:54+0000
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حدث الانفجار في سماء منطقة بيلينجز بولاية مونتانا الأمريكية، وذلك بعد أنباء تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها "شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك".من جانبهم، رد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على تكهنات بأن الحادث نجم عن تفجير المنطاد الصيني، حيث قالوا إن المنطاد الذي حلق فوق مونتانا لم ينفجر.وفي وقت سابق، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.وقالت جان بيير في إفادة صحافية: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

انفجار غامض في سماء ولاية مونتانا الأمريكية... فيديو

11:54 GMT 04.02.2023
© Photo / Graham Telfordصورة "عين السماء"
صورة عين السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© Photo / Graham Telford
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تداولت وسائل إعلام أمريكية وحسابات تواصل اجتماعي مقطعا يظهر انفجارا ضخما في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حيث حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.
حدث الانفجار في سماء منطقة بيلينجز بولاية مونتانا الأمريكية، وذلك بعد أنباء تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها "شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك".
من جانبهم، رد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على تكهنات بأن الحادث نجم عن تفجير المنطاد الصيني، حيث قالوا إن المنطاد الذي حلق فوق مونتانا لم ينفجر.
وفي وقت سابق، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.
وقالت جان بيير في إفادة صحافية: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".
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