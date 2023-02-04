https://sputnikarabic.ae/20230204/باريس-الناتو-ليس-في-حالة-حرب-مع-روسيا-والأسلحة-المرسلة-لأوكرانيا-لتدافع-عن-نفسها-1073101857.html

باريس: الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا والأسلحة المرسلة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها

باريس: الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا والأسلحة المرسلة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها

اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس في حالة حرب مع روسيا، ورأت أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تأتي في... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T17:23+0000

2023-02-04T17:23+0000

2023-02-04T17:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

استئناف مساعدات عسكرية

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت لوجندر، في تصريحات صحفية اليوم، "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، والناتو ليس في حالة حرب مع روسيا. ولا يوجد أي من شركائنا الأوروبيين والأميركيين في حالة حرب مع روسيا".وأضافت أن "إمدادات الأسلحة لدولة في مجال الدفاع عن النفس، هو بند من أحكام المادة 51 من القانون الدولي، وأيضا ميثاق الأمم المتحدة".كما تطرقت إلى الاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة إن "باريس تسعى إلى إبقاء قناة الاتصال هذه مع موسكو مفتوحة".وتواصل الدول الغربية، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا. وتسعى من خلال هذا الدعم المادي والعسكري والسياسي، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية؛ محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".

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العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا