https://sputnikarabic.ae/20230204/باريس-الناتو-ليس-في-حالة-حرب-مع-روسيا-والأسلحة-المرسلة-لأوكرانيا-لتدافع-عن-نفسها-1073101857.html
باريس: الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا والأسلحة المرسلة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها
باريس: الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا والأسلحة المرسلة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها
اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس في حالة حرب مع روسيا، ورأت أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تأتي في... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T17:23+0000
2023-02-04T17:23+0000
2023-02-04T17:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت لوجندر، في تصريحات صحفية اليوم، "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، والناتو ليس في حالة حرب مع روسيا. ولا يوجد أي من شركائنا الأوروبيين والأميركيين في حالة حرب مع روسيا".وأضافت أن "إمدادات الأسلحة لدولة في مجال الدفاع عن النفس، هو بند من أحكام المادة 51 من القانون الدولي، وأيضا ميثاق الأمم المتحدة".كما تطرقت إلى الاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة إن "باريس تسعى إلى إبقاء قناة الاتصال هذه مع موسكو مفتوحة".وتواصل الدول الغربية، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا. وتسعى من خلال هذا الدعم المادي والعسكري والسياسي، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية؛ محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".
https://sputnikarabic.ae/20230202/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيقوم-بتدريب-15-ألف-جندي-أوكرانيا-إضافيا-1073047557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
باريس: الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا والأسلحة المرسلة لأوكرانيا لتدافع عن نفسها
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اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليس في حالة حرب مع روسيا، ورأت أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تأتي في "إطار الدفاع عن النفس" ومسموح بها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حسب قولها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لوجندر، في تصريحات صحفية اليوم، "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، والناتو ليس في حالة حرب مع روسيا. ولا يوجد أي من شركائنا الأوروبيين والأميركيين في حالة حرب مع روسيا".
وأضافت أن "إمدادات الأسلحة لدولة في مجال الدفاع عن النفس، هو بند من أحكام المادة 51 من القانون الدولي، وأيضا ميثاق الأمم المتحدة".
"بغض النظر عن الأسلحة التي يتم توريدها، فإن عمليات التسليم هذه لا تعتبر مشاركة مشتركة في الأعمال العدائية".
آن كلير لوجندر
الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية
كما تطرقت إلى الاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة إن "باريس تسعى إلى إبقاء قناة الاتصال هذه مع موسكو مفتوحة".
وتواصل الدول الغربية، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا. وتسعى من خلال هذا الدعم المادي والعسكري والسياسي، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية؛ محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".