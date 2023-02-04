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باكستان تحجب "ويكيبيديا" بسبب مسألة شديدة الحساسية
باكستان تحجب "ويكيبيديا" بسبب مسألة شديدة الحساسية
أعلنت السلطات الباكستانية، حجب موسوعة "ويكيبيديا" على الإنترنت في البلاد لاستضافتها "محتوى ينطوي على تجديف"، وهي المسألة البالغة الحساسية في الدولة ذات... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:54+0000
2023-02-04T15:54+0000
العالم
باكستان
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تم الإعلان عن هذه الخطوة اليوم السبت بعد أن منحت إسلام آباد الموسوعة المجانية على الإنترنت مهلة 48 ساعة لإزالة بعض المواد.وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) إن ويكيبيديا فشلت في الامتثال لإنذارها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف المتحدث باسم الهيئة ملاحات عبيد إنه تم حجب ويكيبيديا "بعد فشلها في الامتثال لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء وعدم التزامها بالموعد النهائي".والأربعاء أمهلت هيئة الاتصالات الباكستانية ويكيبيديا حتى الجمعة، لإزالة هذا المحتوى، الذي لم تقدم على الإطلاق أي تفاصيل عنه.وأضاف عبيد "أزالوا بعض المحتوى (المعني) ولكن ليس كله"، مضيفاً أن ويكيبيديا "ستظل محجوبة حتى إزالة جميع المحتويات المثيرة للجدل".وقالت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير ويكيبيديا إنه إذا استمر الحظر فسوف "يحرم الجميع من الوصول إلى المعرفة والتاريخ والثقافة الباكستانية".وأضافت في بيان أن قرار الحجب "يمنع خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من الوصول إلى أكبر مصدر مجاني للمعرفة".أثار نشطاء حرية التعبير مخاوف بشأن هذه الخطوة، قائلين إنه يبدو أن هناك "جهودًا منسقة لممارسة سيطرة أكبر على المحتوى على الإنترنت".قال ناشط الحقوق الرقمية أسامة خلجي: "الهدف الرئيسي هو إسكات أي معارضة (..) في كثير من الأحيان يتم استخدام التجديف (الاستهزاء بالدين) كسلاح لهذا الغرض".في عام 2010، حظرت باكستان موقع يوتيوب بسبب "محتواه المتزايد من التجديف"، كما حظرت "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) في العام نفسه بعد جدل حول حملة على الإنترنت تدعو الناس لرسم صور للنبي محمد، كما تم في السابق حظر تطبيقات المواعدة الشهيرة لنشره "محتوى غير أخلاقي".
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العالم, باكستان
العالم, باكستان

باكستان تحجب "ويكيبيديا" بسبب مسألة شديدة الحساسية

15:54 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLموقع "ويكيبيديا"
موقع ويكيبيديا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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أعلنت السلطات الباكستانية، حجب موسوعة "ويكيبيديا" على الإنترنت في البلاد لاستضافتها "محتوى ينطوي على تجديف"، وهي المسألة البالغة الحساسية في الدولة ذات الغالبية المسلمة.
تم الإعلان عن هذه الخطوة اليوم السبت بعد أن منحت إسلام آباد الموسوعة المجانية على الإنترنت مهلة 48 ساعة لإزالة بعض المواد.
وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) إن ويكيبيديا فشلت في الامتثال لإنذارها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف المتحدث باسم الهيئة ملاحات عبيد إنه تم حجب ويكيبيديا "بعد فشلها في الامتثال لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء وعدم التزامها بالموعد النهائي".
والأربعاء أمهلت هيئة الاتصالات الباكستانية ويكيبيديا حتى الجمعة، لإزالة هذا المحتوى، الذي لم تقدم على الإطلاق أي تفاصيل عنه.
وأضاف عبيد "أزالوا بعض المحتوى (المعني) ولكن ليس كله"، مضيفاً أن ويكيبيديا "ستظل محجوبة حتى إزالة جميع المحتويات المثيرة للجدل".
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وقالت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير ويكيبيديا إنه إذا استمر الحظر فسوف "يحرم الجميع من الوصول إلى المعرفة والتاريخ والثقافة الباكستانية".
وأضافت في بيان أن قرار الحجب "يمنع خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من الوصول إلى أكبر مصدر مجاني للمعرفة".
أثار نشطاء حرية التعبير مخاوف بشأن هذه الخطوة، قائلين إنه يبدو أن هناك "جهودًا منسقة لممارسة سيطرة أكبر على المحتوى على الإنترنت".
قال ناشط الحقوق الرقمية أسامة خلجي: "الهدف الرئيسي هو إسكات أي معارضة (..) في كثير من الأحيان يتم استخدام التجديف (الاستهزاء بالدين) كسلاح لهذا الغرض".
في عام 2010، حظرت باكستان موقع يوتيوب بسبب "محتواه المتزايد من التجديف"، كما حظرت "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) في العام نفسه بعد جدل حول حملة على الإنترنت تدعو الناس لرسم صور للنبي محمد، كما تم في السابق حظر تطبيقات المواعدة الشهيرة لنشره "محتوى غير أخلاقي".
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