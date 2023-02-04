https://sputnikarabic.ae/20230204/بومبيو-يصف-أحداث-6-يناير-بأنها-انتقال-سلمي-للسلطة-1073091170.html
بومبيو يصف أحداث 6 يناير بأنها "انتقال سلمي للسلطة"
بومبيو يصف أحداث 6 يناير بأنها "انتقال سلمي للسلطة"
أشاد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، باعتباره مثالا على... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T10:42+0000
2023-02-04T10:42+0000
2023-02-04T10:42+0000
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وألقى بومبيو باللوم على مسؤولي الأمن، وليس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أعمال العنف في مبنى الكابيتول، قائلا: "كان يوما سيئا في مبنى الكابيتول، وفشل فريق الأمن هناك في منع هؤلاء الرجال من القيام بأعمال الشغب هناك" وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وتابع: "أعرب عن أسفي لذلك الجزء من اليوم، إنه لأمر فظيع أن يرتكب الناس هذا النوع من أعمال العنف، وآمل أن تتم مقاضاتهم بشكل مناسب لفعلهم ذلك"، وأردف: "لكن لا تخطئوا في الأمر، لقد قدمنا انتقالا سلميا في 6 يناير 2021، تماما كما يتطلب دستورنا".وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وكان مايك بومبيو رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، في الأشهر التي تلت فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤكدا أنه سيكون هناك "انتقال سلس إلى إدارة ترامب مرة أخرى".وفي مقابلته مع "سكاي نيوز"، تحدث وزير الخارجية الأمريكي السابق بحذر عند مناقشة خوض رئيسه السابق، دونالد ترامب، المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.وأضاف: "إنني على ثقة من أنه سيكون هناك العديد من المنافسين الآخرين، ومن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يعتقدون أيضا أنهم يجب أن يكونوا الرئيس القادم لأمريكا، وعندي ثقة من أن الشعب الأمريكي سيستقر على الخيار الأفضل".يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أثار جدلا خلال الأيام الماضية، بسبب مذكراته التي طرحها، وكشف فيها العديد من الأسرار أثناء عمله في منصبه، ومنها رأيه في الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، واعتبار أن السخط الناجم عن مقتله في تركيا "غضب زائف".
https://sputnikarabic.ae/20230128/بومبيو-يكشف-تفاصيل-اغتيال-قاسم-سليماني-استغرقت-5-دقائق-فقط-1072805098.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن
بومبيو يصف أحداث 6 يناير بأنها "انتقال سلمي للسلطة"
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أشاد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، باعتباره مثالا على "الانتقال السلمي" للسلطة.
وألقى بومبيو باللوم على مسؤولي الأمن، وليس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أعمال العنف في مبنى الكابيتول، قائلا: "كان يوما سيئا في مبنى الكابيتول، وفشل فريق الأمن هناك في منع هؤلاء الرجال من القيام بأعمال الشغب هناك" وفقا لشبكة
"إن بي سي" الأمريكية.
وتابع: "أعرب عن أسفي لذلك الجزء من اليوم، إنه لأمر فظيع أن يرتكب الناس هذا النوع من أعمال العنف، وآمل أن تتم مقاضاتهم بشكل مناسب لفعلهم ذلك"، وأردف: "لكن لا تخطئوا في الأمر، لقد قدمنا انتقالا سلميا في 6 يناير 2021، تماما كما يتطلب دستورنا".
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب
، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكان مايك بومبيو رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، في الأشهر التي تلت فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤكدا أنه سيكون هناك "انتقال سلس إلى إدارة ترامب مرة أخرى".
وفي مقابلته مع "سكاي نيوز"، تحدث وزير الخارجية الأمريكي السابق بحذر عند مناقشة خوض رئيسه السابق، دونالد ترامب، المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقال بومبيو ردا على سؤال حول حملة ترامب لعام 2024 وترشحة من جديد للرئاسة: "أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح أنه ينوي الترشح، وسيذهب لعرض قضيته على الشعب الأمريكي".
وأضاف: "إنني على ثقة من أنه سيكون هناك العديد من المنافسين الآخرين، ومن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يعتقدون أيضا أنهم يجب أن يكونوا الرئيس القادم لأمريكا، وعندي ثقة من أن الشعب الأمريكي سيستقر على الخيار الأفضل".
يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أثار جدلا خلال الأيام الماضية، بسبب مذكراته التي طرحها، وكشف فيها العديد من الأسرار أثناء عمله في منصبه، ومنها رأيه في الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، واعتبار أن السخط الناجم عن مقتله في تركيا "غضب زائف
".