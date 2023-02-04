https://sputnikarabic.ae/20230204/تبرئة-إيلون-ماسك-من-قضية-نصب-بسبب-تغريدة-عن-تسلا-عمرها-5-سنوات-1073094546.html
تبرئة إيلون ماسك من قضية نصب بسبب تغريدة عن "تسلا" عمرها 5 سنوات
تبرئة إيلون ماسك من قضية نصب بسبب تغريدة عن "تسلا" عمرها 5 سنوات
برأت محكمة أمريكية الملياردير، إيلون ماسك، من تهم النصب وتضليل المستثمرين، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة التغريدات "تويتر" في عام 2018. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:27+0000
2023-02-04T13:27+0000
2023-02-04T13:27+0000
مجتمع
شركة تسلا
إيلون ماسك
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063783028_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_dd7e2e2b6a220da37e3beeb88b726c8a.jpg
وزعم ماسك في تغريدته، أنه حصل على "تمويل مضمون" لامتلاك شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، مقابل 420 دولار أمريكي للسهم، وفقا لموقع "إنغادجيت".في وقت سابق من اليوم السبت، وجدت هيئة محلفين في المحكمة، والمؤلفة من 9 أشخاص، أن المستثمرين فشلوا في إثبات أن تغريدة إيلون ماسك بشأن جعل شركة "تسلا" خاصة عند 420 دولار للسهم، أضرّت بهم ماليا، بعد أن لم يؤت اقتراحه ثماره.وتعليقا على الحكم الصادر بتبرئته، قال رائد الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه يقدّر بشدة قرار هيئة المحلفين الأمريكية، بإثبات براءته في دعوى قضائية لمستثمر، زعم أنه ارتكب انتهاكات لقانون الأوراق المالية الفيدرالية، من خلال تغريدة نشرها في عام 2018، وتتناول اقتراحا منه بجعل شركة "تسلا" خاصة.يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2018، قام إيلون ماسك بتسوية تهمة احتيال، وجهتها إليه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على نفس التغريدة، ووافق على دفع 20 مليون دولار كتعويض للمستثمرين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تسلا-تخفض-أسعار-سياراتها-الكهربائية-بصورة-ملفتة-في-أمريكا-وأوروبا-1072270214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/11/1063783028_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_a096731b69effc98ba65a23165e517a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة تسلا, إيلون ماسك, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة تسلا, إيلون ماسك, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
تبرئة إيلون ماسك من قضية نصب بسبب تغريدة عن "تسلا" عمرها 5 سنوات
تابعنا عبر
برأت محكمة أمريكية الملياردير، إيلون ماسك، من تهم النصب وتضليل المستثمرين، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة التغريدات "تويتر" في عام 2018.
وزعم ماسك في تغريدته، أنه حصل على "تمويل مضمون" لامتلاك شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، مقابل 420 دولار أمريكي للسهم، وفقا لموقع
"إنغادجيت".
في وقت سابق من اليوم السبت، وجدت هيئة محلفين في المحكمة، والمؤلفة من 9 أشخاص، أن المستثمرين فشلوا في إثبات أن تغريدة إيلون ماسك
بشأن جعل شركة "تسلا" خاصة عند 420 دولار للسهم، أضرّت بهم ماليا، بعد أن لم يؤت اقتراحه ثماره.
وتعليقا على الحكم الصادر بتبرئته، قال رائد الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه يقدّر بشدة قرار هيئة المحلفين الأمريكية، بإثبات براءته في دعوى قضائية لمستثمر، زعم أنه ارتكب انتهاكات لقانون الأوراق المالية الفيدرالية، من خلال تغريدة نشرها في عام 2018، وتتناول اقتراحا منه بجعل شركة "تسلا"
خاصة.
يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2018، قام إيلون ماسك بتسوية تهمة احتيال، وجهتها إليه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على نفس التغريدة، ووافق على دفع 20 مليون دولار كتعويض للمستثمرين.