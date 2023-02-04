https://sputnikarabic.ae/20230204/حقوقي-فلسطيني-لـسبوتنيك-عقوبات-كندا-على-الإعلام-الروسي-تعكس-انحيازها-للموقف-الأمريكي-1073101984.html

حقوقي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عقوبات كندا على الإعلام الروسي تعكس انحيازها للموقف الأمريكي

حقوقي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عقوبات كندا على الإعلام الروسي تعكس انحيازها للموقف الأمريكي

أكد عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم السبت، أن فرض الغرب عقوبات على مؤسسات صحفية روسية، يمثل أمرا منافيا للاتفاقيات الدولية... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T17:26+0000

2023-02-04T17:26+0000

2023-02-04T17:26+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال رحال لوكالة "سبوتنيك"، إن "فرض كندا عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري غورنوستايف، يؤكد أن كندا منحازة للموقف الأمريكي".وأضاف رحال "فرض عقوبات على غورنوستايف، واستهداف وسائل الإعلام الروسية والعاملين بها يعبر عن ضعف سياستها الخارجية وعدم قدرتها على مواجهة روسيا".وتابع عمر رحال، أن "وسائل الإعلام ليست وزارات دفاع، وكما هو معروف بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الثالثة بأن هذه المؤسسات والعاملين فيها هم من المدنيين، ولا يجوز المساس بهم وعلى ذلك فهذه العقوبات تندرج في إطار العمى السياسي".وأردف مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، قائلا:ودعا رحال، كندا، إلى "لعب دور إيجابي بتقريب وجهات النظر لا أن تكون مع طرف على حساب آخر"، موضحا أن "استهداف الأشخاص العاملين بالإعلام من دون أي مبرر يعكس تخبطا في السياسية الخارجية الكندية حيث إن فرض عقوبات على غورنوستايف غير جائز لا سيما أنه ناقل للخبر كما يأتيه من مراسليه في الميدان ليس إلا، وهذا التصرف غير مقبول وغير مفهوم ويعبر عن عدم دراية".وشدد رحال على أن "روسيا دولة كبيرة وعظمى وعضو مؤسس في الأمم المتحدة ودولة وازنة على المسرح الدولي وعلاقاتها مع الصين استراتيجية، وفي ظل محاولات الغرب للضغط عليها، ورغم فرض العقوبات فإن الغرب لن يستطع مواجهة روسيا ولن تفلح الولايات المتحدة في حسم الموقف لاسيما أن روسيا تدافع نفسها وتدافع عن أراضيها وأمنها القومي مع الإشارة إلى أن روسيا هي من حسمت الحرب العالمية الثانية مما يؤكد أنها ستحسم هذه المواجهة".واستطرد رحال أن "فرض عقوبات على الصحفيين هو أمر غير مقبول ومنافي للقانون الدولي وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف المتعلقة بالصحفيين أثناء الحروب، وأن ما قامت به كندا يعكس سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية في المعايير".ويذكر أن وزارة الخارجية الكندية قد أعلنت في بيان أصدرته أمس الجمعة، فرض عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري غورنوستايف. وبحسب البيان، فقد أدرجت أوتاوا كل من غورنوستايف، والمذيع على شاشة التلفزيون الحكومي الروسي، سيرغي بريليف على قائمة العقوبات.وأشارت إلى أن القائمة "تتضمن مجموعة روسيا سيغودنيا، وهي وكالة إعلامية روسية، تجمع بين موارد وسائل الإعلام باللغة الروسية ريا نوفستي، وسبوتنيك بمختلف اللغات إلى قناة آر تي".وأكد السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا سترد على العقوبات الكندية الجديدة، التي استهدفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وعددا من الصحفيين والفنانين.وقال ستيبانوف:ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير من العام الماضي، فرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة، استهدفت شخصيات وكيانات في روسيا على نطاق واسع، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت مرارا أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة أهدافها، سواء بالوسائل العسكرية أو السلمية.

https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html

https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html

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