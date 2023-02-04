https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-البولندي-يقر-بفشل-العقوبات-ضد-روسيا-وأنقرة-تحث-واشنطن-على-رفع-يدها-عن-تركيا-1073094666.html

رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا... وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن تركيا

رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا... وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن تركيا

أقر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن العقوبات ضد روسيا ليس لها تأثير يذكر على موسكو، مشيرا إلى أن روسيا هذا العام والعام المقبل سوف تتطور بشكل... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T13:32+0000

2023-02-04T13:32+0000

2023-02-04T13:32+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار روسيا اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار تونس اليوم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/04/1073094392_48:0:1292:700_1920x0_80_0_0_7871cbdba7f8efe30814b8ad9b028cb5.png

رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا.. وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن تركيا رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات ضد روسيا.. وأنقرة تحث واشنطن على رفع يدها عن تركيا

يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزمة عاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في 24 فبراير/ شباط، تشمل قيودا بقيمة 10 مليارات يورو.وقال مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، آصف ملحم إن تصريحات رئيس وزراء بولندا كانت متوقعة لأن روسيا ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة، وقادرة على الرد بعقوبات مماثلة أو مواجهة هذه العقوبات.وأوضح أن المسؤولين الغربيين يرجهون رسالة للداخل، عند الحديث عن الحزمة العاشرة من العقوبات، وكأنهم يريدون القول إنهم مسيطرون على الوضع ويستطيعون مواجهة روسيا.الكونغرس يحث بايدن على تأجيل صفقة "إف-16" لتركيا.. وأنقرة تطالب واشنطن برفع يدها عن البلادحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا وذلك بسبب موقفها من السويد وفنلندا.وقال أعضاء في المجلس إن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي.في المقابل، طالب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السفير الأمريكي في أنقرة بإبعاد يده بلاده عن تركيا، متهمًا إياه بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، بعد إخفاء معلومات عن الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال في إسطنبول، العام الماضي.وأضاف أن واشنطن ترى تركيا تهديدا ولا تريد أن ترفض تركيا وحدها انضمام السويد وفنلندا للناتو خلافا لإرادة واشنطن، وكلما ستتوسع البلاد المنضمة للناتو، ستعمل واشنطن على حشد مواجهة أكبر لروسيا، لكن الأمر مرجأ بسبب رفض تركيا المتكرر.اتهامات أمريكية للصين بالتجسس عبر منطاد.. وبكين تقول إنه مخصص لأغراض البحثأصدرت الصين ردا رسميا بشأن المنطاد الذي تم رصده في سماء الولايات المتحدة، ‏والمزاعم الأمريكية بأنه مخصص لأغراض التجسس.‏من جانيه، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن المنطاد يخلق قيمة مضافة، على ما يمكن للصين جمعه عبر أقمارها الصناعية ذات المدار المنخفض.وأجلت إدارة الرئيس الأمريكي زيارة وزير الخارجية إلى الصين، وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي، خلال اتّصال هاتفي، أنّ تحليق المنطاد فوق الولايات المتّحدة "عمل غير مسؤول"، وانتهاك لسيادة بلاده.وبيّن أن تأجيل زيارة بلينكن إلى الصين رغم الاعتذارات والتفسيرات الصينية، تشير إلى أن واشنطن كانت متأهبة وانتهزت الفرصة لإلقاء اللوم على الجانب الصيني وربما قد تكون محاولة لتشويه صورة الصين تكنولوجياً وعلمياً في العالم كما يرى الصينيون.الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس سعيد بانتهاج طريق خطأ في مساره الإصلاحياعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تونس تمر بأوضاع صعبة، في ظل ما وصفه بانتهاج الرئيس قيس سعيد الطريق الخطأ، من خلال خطاب الترذيل وتخويف الشعب.ولفت الأمين العام لاتحاد الشغل، إلى أن بلاده تمر بأوضاع صعبة، في الاحتقان والتوترات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي سعى من خلال خطابه الأخير في ثكنة العوينة، إلى تأكيد أن القوات المسلحة مع الرئيس، ومساندة له، في الوقت الذي وجدت فيه هذه القوات لحماية الشعب والوطن.وأضاف أن اتهام اتحاد الشغل بالإضرابات ذات الأهداف السياسية اتهام قديم وليس جديدا، لأن اتحاد الشغل دائما يمارس السياسة، لكن السياق يوضح أن الرئيس يريد إضعاف الاتحاد وتحجيم دوره، خاصة مع ما تعيشه تونس من مفاوضات صعبة واشتراطات قاسية مع صندوق النقد الدولي.قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار في لبنان يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبلأعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.وأوضح سلام أنّ التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف، مع منع إضافة الهوامش بالليرة اللبنانية، معتبراً أنّ لبنان يمرّ بظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائيّ، ولفترة محدّدة.ولفت إلى أن التسعير بالدولار يفاقم من تقلبات الأسعار، وهي طريقة تريح التجار من تكبد عناء التسعير اليومي، لكن ليست في صالح المستهلكين، وهذا أيضا يضعف من قبضة البنك المركزي، ويقلل من استقلاليته ومن استقلالية الدولة بأكملها.

https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

https://sputnikarabic.ae/20230203/تركيا-على-واشنطن-إبعاد-يدها-القذرة-عن-البلاد-1073072126.html

https://sputnikarabic.ae/20230203/حلّق-فوق-صوامع-الصواريخ-النووية-ماذا-استهدف-منطاد-التجسس-الصيني-في-سماء-أمريكا--1073080017.html

https://sputnikarabic.ae/20230203/الرئيس-التونسي-يوجه-بتكوين-مخزون-استراتيجي-من-المواد-الغذائية-بعد-حدوث-نقص-بها-وندرتها-1073085095.html

أخبار تونس اليوم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار تونس اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية