https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-نقابة-ناشري-الإعلام-بالجزائر-معاقبة-الإعلام-الروسي-اعتداء-على-حرية-التعبير-1073093639.html
رئيس نقابة ناشري الإعلام بالجزائر: معاقبة الإعلام الروسي اعتداء على حرية التعبير
رئيس نقابة ناشري الإعلام بالجزائر: معاقبة الإعلام الروسي اعتداء على حرية التعبير
انتقد رئيس نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، رياض هويلي، قرار السلطات الكندية، عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ديمتري غورنوستايف،... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T13:04+0000
2023-02-04T13:04+0000
2023-02-04T13:04+0000
العالم العربي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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الجزائر- سبوتنيك. وقال هويلي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن ما حصل مع المؤسسات الإعلامية الروسية من منعها من النشاط على الأراضي الأوروبية، ثم إقرار عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا، الإعلامية ديمتري جورنوستايف، من قبل كندا، هو اعتداء على حرية التعبير ومصادرة لحق الأوروبيين في المعلومة".كما لفت إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية، صاحبها تعتيم إعلامي غربي على الأحداث، مما يعني أن محاصرة وسائل الإعلام الروسية هدفه طمس الحقيقة"، منبها إلى أن "هذه الضغوطات تتناقض مع الخطاب الرسمي الغربي، القائم على الديمقراطية وحرية التعبير، وتنوع الآراء وتعدد الروايات".واختتم رئيس نقابة ناشري الإعلام" في الجزائر، بالقول "نحن نتضامن مع وسائل الإعلام الروسية، والصحفيين الروس فيما يتعرضون له".وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري جورنوستايف.وبحسب بيان صادر عن الخارجية الكندية، أدرجت أوتاوا كل من جورنوستايف، والمذيع على شاشة التلفزيون الحكومي الروسي، سيرغي بريليف على قائمة العقوبات.من جانبه، أكد السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الكندية الجديدة، التي استهدفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وعددا من الصحفيين والفنانين.وقال ستيبانوف في تصريح لسبوتنيك: "سيكون هناك رد. نحن نتصرف دائما وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبشكل متماثل وغير متماثل، لكننا سنرد على كل تصرف غير ودي نرصده بأسف من جانب السلطات الكندية الحالية".
https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم العربي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
رئيس نقابة ناشري الإعلام بالجزائر: معاقبة الإعلام الروسي اعتداء على حرية التعبير
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انتقد رئيس نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، رياض هويلي، قرار السلطات الكندية، عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ديمتري غورنوستايف، مشددا على أن ذلك يمثل اعتداء على حرية التعبير.
الجزائر- سبوتنيك. وقال هويلي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن ما حصل مع المؤسسات الإعلامية الروسية من منعها من النشاط على الأراضي الأوروبية، ثم إقرار عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا، الإعلامية ديمتري جورنوستايف، من قبل كندا، هو اعتداء على حرية التعبير ومصادرة لحق الأوروبيين في المعلومة".
وشدد هويلي على أن "التضييق على وسائل الإعلام بصفة عامة، يتعارض مع الاتفاقات الدولية، التي تنص على ضرورة احترام حرية التعبير، وحق الشعوب في المعلومة وإبداء الرأي ومعرفة الحقيقة من مختلف المصادر".
كما لفت إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية، صاحبها تعتيم إعلامي غربي على الأحداث، مما يعني أن محاصرة وسائل الإعلام الروسية هدفه طمس الحقيقة"، منبها إلى أن "هذه الضغوطات تتناقض مع الخطاب الرسمي الغربي، القائم على الديمقراطية وحرية التعبير، وتنوع الآراء وتعدد الروايات".
وأضاف "لقد تراجعوا عن كل ما سوقوه للأمم منذ عقود، بل تخلوا عن الديمقراطية".
واختتم رئيس نقابة ناشري الإعلام" في الجزائر، بالقول "نحن نتضامن مع وسائل الإعلام الروسية، والصحفيين الروس فيما يتعرضون له".
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري جورنوستايف.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الكندية، أدرجت أوتاوا كل من جورنوستايف، والمذيع على شاشة التلفزيون الحكومي الروسي، سيرغي بريليف على قائمة العقوبات.
وذكرت الخارجية الكندية "تتضمن هذه القائمة مجموعة روسيا سيغودنيا، وهي وكالة إعلامية روسية، تجمع بين موارد وسائل الإعلام باللغة الروسية ريا نوفستي، ؛وسبوتنيك بمختلف اللغات إلى قناة أر تي"، لافتة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة استهدفت عشرات الأفراد والكيانات في روسيا.
من جانبه، أكد السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الكندية الجديدة، التي استهدفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وعددا من الصحفيين والفنانين.
وقال ستيبانوف في تصريح لسبوتنيك: "سيكون هناك رد. نحن نتصرف دائما وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبشكل متماثل وغير متماثل، لكننا سنرد على كل تصرف غير ودي نرصده بأسف من جانب السلطات الكندية الحالية".