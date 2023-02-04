https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-نقابة-ناشري-الإعلام-بالجزائر-معاقبة-الإعلام-الروسي-اعتداء-على-حرية-التعبير-1073093639.html

رئيس نقابة ناشري الإعلام بالجزائر: معاقبة الإعلام الروسي اعتداء على حرية التعبير

رئيس نقابة ناشري الإعلام بالجزائر: معاقبة الإعلام الروسي اعتداء على حرية التعبير

انتقد رئيس نقابة ناشري الإعلام في الجزائر، رياض هويلي، قرار السلطات الكندية، عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ديمتري غورنوستايف،... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T13:04+0000

2023-02-04T13:04+0000

2023-02-04T13:04+0000

العالم العربي

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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الجزائر- سبوتنيك. وقال هويلي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن ما حصل مع المؤسسات الإعلامية الروسية من منعها من النشاط على الأراضي الأوروبية، ثم إقرار عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا، الإعلامية ديمتري جورنوستايف، من قبل كندا، هو اعتداء على حرية التعبير ومصادرة لحق الأوروبيين في المعلومة".كما لفت إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية، صاحبها تعتيم إعلامي غربي على الأحداث، مما يعني أن محاصرة وسائل الإعلام الروسية هدفه طمس الحقيقة"، منبها إلى أن "هذه الضغوطات تتناقض مع الخطاب الرسمي الغربي، القائم على الديمقراطية وحرية التعبير، وتنوع الآراء وتعدد الروايات".واختتم رئيس نقابة ناشري الإعلام" في الجزائر، بالقول "نحن نتضامن مع وسائل الإعلام الروسية، والصحفيين الروس فيما يتعرضون له".وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري جورنوستايف.وبحسب بيان صادر عن الخارجية الكندية، أدرجت أوتاوا كل من جورنوستايف، والمذيع على شاشة التلفزيون الحكومي الروسي، سيرغي بريليف على قائمة العقوبات.من جانبه، أكد السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الكندية الجديدة، التي استهدفت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وعددا من الصحفيين والفنانين.وقال ستيبانوف في تصريح لسبوتنيك: "سيكون هناك رد. نحن نتصرف دائما وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبشكل متماثل وغير متماثل، لكننا سنرد على كل تصرف غير ودي نرصده بأسف من جانب السلطات الكندية الحالية".

https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html

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العالم العربي, عقوبات أمريكية ضد روسيا