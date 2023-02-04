https://sputnikarabic.ae/20230204/سفارة-روسيا-في-واشنطن-نقل-أصول-رجل-الأعمال-مالوفييف-إلى-كييف-تعد-سرقة-لمصالح-انتهازية-1073109859.html
سفارة روسيا في واشنطن: نقل أصول رجل الأعمال مالوفييف إلى كييف تعد سرقة لمصالح انتهازية
سفارة روسيا في واشنطن: نقل أصول رجل الأعمال مالوفييف إلى كييف تعد سرقة لمصالح انتهازية
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن قرار السلطات الأمريكية نقل الأصول المصادرة لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف إلى أوكرانيا هو مثال... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:30+0000
2023-02-04T20:30+0000
2023-02-04T20:30+0000
روسيا
تجميد الأصول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت السفارة، عبر "تلغرام" تعليقا على القرار "في سابقة تعد نموذجا صارخا على استخدام العديد من الحيل والتلاعبات القانونية، توجهت السلطات المحلية إلى السرقة الصريحة لممتلكات أشخاص آخرين من أجل مصالح انتهازية".وأضافت أن تلك الخطوة "تشير بوضوح إلى تحيز القضاء" وأن مثل هذه الإجراءات "تقوض مناخ الاستثمار في الولايات المتحدة".وأعلن البنك المركزي الروسي، في وقت سابق، أن احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد.وفقا للتقرير، يقترح البنك المركزي منح البنوك الروسية تأجيلًا لمدة 10 سنوات لإنشاء احتياطيات للخسائر المحتملة على الأصول المجمدة تماما.وأعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تجميد الأصول
سفارة روسيا في واشنطن: نقل أصول رجل الأعمال مالوفييف إلى كييف تعد سرقة لمصالح انتهازية
تابعنا عبر
قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن قرار السلطات الأمريكية نقل الأصول المصادرة لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف إلى أوكرانيا هو مثال على السرقة الصريحة لممتلكات شخصية من أجل مصالح انتهازية.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت السفارة، عبر "تلغرام" تعليقا على القرار "في سابقة تعد نموذجا صارخا على استخدام العديد من الحيل والتلاعبات القانونية، توجهت السلطات المحلية إلى السرقة الصريحة لممتلكات أشخاص آخرين من أجل مصالح انتهازية".
وأضافت أن تلك الخطوة "تشير بوضوح إلى تحيز القضاء" وأن مثل هذه الإجراءات "تقوض مناخ الاستثمار في الولايات المتحدة".
وأعلن البنك المركزي الروسي، في وقت سابق، أن احتمالات عودة أصول البنوك الروسية المحجوبة في الخارج منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أن هذه الأصول لم تتم مصادرتها بشكل قانوني بعد.
وجاء في تقرير نشره البنك عبر الموقع على الإنترنت: "احتمالات استرداد هذه الأصول تبدو منخفضة للغاية، على الرغم من حقيقة أنه، من وجهة نظر قانونية، لم تتم مصادرتها بعد".
وفقا للتقرير، يقترح البنك المركزي منح البنوك الروسية تأجيلًا لمدة 10 سنوات لإنشاء احتياطيات للخسائر المحتملة على الأصول المجمدة تماما.
وأعلنت الحكومة الكندية، في وقت سابق، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.