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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/سياسي-بولندي-يكشف-عن-المدة-الزمنية-المطلوبة-لـطحن-المركبات-المدرعة-الغربية-المتوجهة-إلى-أوكرانيا-1073091045.html
سياسي بولندي يكشف عن المدة الزمنية المطلوبة لـ"طحن" المركبات المدرعة الغربية المتوجهة إلى أوكرانيا
سياسي بولندي يكشف عن المدة الزمنية المطلوبة لـ"طحن" المركبات المدرعة الغربية المتوجهة إلى أوكرانيا
كشف خبير سياسي بولندي، اليوم السبت، أن الدبابات والمدرعات التي أرسلتها الدول الغربية لنظام كييف لن تدوم في ميادين القتال كثيرا. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T10:33+0000
2023-02-04T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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واعتبر الخبير البولندي، كريستيان خولاشينسكي، في مقال نشره على إحدى المواقع الالكترونية في بلاده أنه عندما نجمع كل المعدات التي سمعنا عن تسليمها، يتبين أنها 150-170 دبابة ومركبة عسكرية.وتابع الخبير بالقول: "نعلم أنه خلال هذه الأيام الـ 342 فقدت أوكرانيا حوالي 550 مركبة من مختلف الأنواع، وبالتالي 170 مركبة ربما تكفي لربع معركة وليس أكثر".وشدد خولاشينسكي على أن المواجهة في أوكرانيا سوف "تطحن" أي معدات أو مركبات قادمة من الدول الغربية.ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد طالب حلفاءه الغربيين، في وقت سابق، بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك عقب موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.
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سياسي بولندي يكشف عن المدة الزمنية المطلوبة لـ"طحن" المركبات المدرعة الغربية المتوجهة إلى أوكرانيا

10:33 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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كشف خبير سياسي بولندي، اليوم السبت، أن الدبابات والمدرعات التي أرسلتها الدول الغربية لنظام كييف لن تدوم في ميادين القتال كثيرا.
واعتبر الخبير البولندي، كريستيان خولاشينسكي، في مقال نشره على إحدى المواقع الالكترونية في بلاده أنه عندما نجمع كل المعدات التي سمعنا عن تسليمها، يتبين أنها 150-170 دبابة ومركبة عسكرية.
وتابع الخبير بالقول: "نعلم أنه خلال هذه الأيام الـ 342 فقدت أوكرانيا حوالي 550 مركبة من مختلف الأنواع، وبالتالي 170 مركبة ربما تكفي لربع معركة وليس أكثر".
وشدد خولاشينسكي على أن المواجهة في أوكرانيا سوف "تطحن" أي معدات أو مركبات قادمة من الدول الغربية.
ويذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان قد طالب حلفاءه الغربيين، في وقت سابق، بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك عقب موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.
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