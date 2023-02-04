https://sputnikarabic.ae/20230204/طبيب-يكشف-طريقة-بسيطة-تساعد-الشخص-على-معرفة-احتمال-إصابته-بالسرطان-1073088275.html
طبيب يكشف طريقة بسيطة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان
طبيب يكشف طريقة بسيطة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان
كشف أخصائي الأورام ورئيس قسم العلاج الكيميائي في موسكو عن طريقة مناسبة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T07:35+0000
2023-02-04T07:35+0000
2023-02-04T07:35+0000
علوم
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قال فيديانين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن لأي شخص تحديد مرض الأورام بنفسه بشكل مستقل عن طريق أورام التوطين البصري، على سبيل المثال، الغدد الثديية والخصيتين والجلد والغشاء المخاطي للفم".ووفقًا له ، غالبًا ما تظهر أعراض المرض عندما يكون الورم قد تجاوز بالفعل المرحلة الأولى، لذلك من الأفضل الخضوع لفحوصات منتظمة، على سبيل المثال، كجزء من الفحص الطبي والذي يتضمن الفحص للكشف عن الأورام غير المصحوبة بأعراض.وتابع الخبير بالقول: "من الضروري الانتباه إلى بعض الأعراض العامة: فقدان الوزن غير المبرر، والتعب، وانخفاض الهيموغلوبين ، وعسر الهضم والسعال وضيق التنفس، ومتلازمة الألم ، ووجود تكوينات إضافية في الأنسجة الرخوة وفي تجويف البطن، مشددا على أن كل هذه الأعراض هي سبب للقيام بمجموعة معينة من الفحوصات.وأضاف الخبير بالقول: "إذا استمرت الشكوك حول مرض الأورام، يقوم الطبيب بإحالة المريض إلى مركز رعاية الأورام للمرضى، الذي يمكن أن يحسن بشكل كبير عملية العلاج ويسرعها ويبسطها بالنسبة للمريض".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
طبيب يكشف طريقة بسيطة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان
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كشف أخصائي الأورام ورئيس قسم العلاج الكيميائي في موسكو عن طريقة مناسبة تساعد الشخص على معرفة احتمال إصابته بالسرطان.
قال فيديانين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن لأي شخص تحديد مرض الأورام بنفسه بشكل مستقل عن طريق أورام التوطين البصري، على سبيل المثال، الغدد الثديية والخصيتين والجلد والغشاء المخاطي للفم".
ووفقًا له ، غالبًا ما تظهر أعراض المرض عندما يكون الورم قد تجاوز بالفعل المرحلة الأولى، لذلك من الأفضل الخضوع لفحوصات منتظمة، على سبيل المثال، كجزء من الفحص الطبي والذي يتضمن الفحص للكشف عن الأورام غير المصحوبة بأعراض.
وتابع الخبير بالقول: "من الضروري الانتباه إلى بعض الأعراض العامة: فقدان الوزن غير المبرر، والتعب، وانخفاض الهيموغلوبين ، وعسر الهضم والسعال وضيق التنفس، ومتلازمة الألم ، ووجود تكوينات إضافية في الأنسجة الرخوة وفي تجويف البطن، مشددا على أن كل هذه الأعراض هي سبب للقيام بمجموعة معينة من الفحوصات.
وأضاف الخبير بالقول: "إذا استمرت الشكوك حول مرض الأورام، يقوم الطبيب بإحالة المريض إلى مركز رعاية الأورام للمرضى، الذي يمكن أن يحسن بشكل كبير عملية العلاج ويسرعها ويبسطها بالنسبة للمريض".