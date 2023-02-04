https://sputnikarabic.ae/20230204/طيار-إسرائيلي-شارك-في-قصف-المفاعل-العراقي-يهدد-باغتيال-نتنياهو-والليكود-يدعو-لاعتقاله-1073111917.html

طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل العراقي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل العراقي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

هدد طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها... 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T21:26+0000

2023-02-04T21:26+0000

2023-02-04T21:26+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg

وكتب العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".وردا على ذلك، قال حزب الليكود الذي يقوده نتياهو في بيان نشره بحسابه على تويتر: "التحريض ضد رئيس الوزراء نتنياهو يكسر ذروة الجنون. صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء. يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد رئيس الوزراء نتنياهو".وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا رسميا أعلنت فيه أن قائدها يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.وأضافت: "لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".وختمت الشرطة بيانها بالقول: "لن تحرم شرطة إسرائيل أحدا من حرية التظاهر في بلد ديمقراطي، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بخطاب عنيف وتحريضي ومهدد".من جانبه، أدان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التهديد باغتيال نتنياهو، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "أي تحريض وعنف لا يضر إلا بالحرب لإنقاذ البلاد. أدعو كل محبي البلاد إلى التظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشوارع، لكن حافظوا على القانون، لا تقودوا إلى العنف".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح القضاء.والشهر الماضي، أعلن وزير العدل الإسرائيلي ليفين عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو