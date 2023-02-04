عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230204/علماء-ينجحون-في-استخلاص-وقود-الهيدروجين-من-مياه-البحر-دون-معالجة-مسبقة-1073090343.html
علماء ينجحون في استخلاص وقود الهيدروجين من مياه البحر دون معالجة مسبقة
علماء ينجحون في استخلاص وقود الهيدروجين من مياه البحر دون معالجة مسبقة
أعلن باحثون من جامعة أسترالية عن نجاحهم في صناعة وقود الهيدروجين النظيف من مياه البحر، دون ‏الحاجة إلى إجراء معالجة مسبقة لها.‏ 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:40+0000
2023-02-04T09:40+0000
مجتمع
منوعات
علوم
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072199765_0:976:2048:2128_1920x0_80_0_0_0472e24355480fe0470d554dda9c5ae2.jpg
وأوضح العلماء فمن جامعة أديلاند في دراستهم، أنهم قاموا بتقسيم مياه البحر الطبيعية إلى أكسجين وهيدروجين بكفاءة تقارب 100%، من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق التحليل الكهربائي، باستخدام محفز غير ثمين ورخيص في محلل كهربائي تجاري.وتحتاج مياه البحر عادة إلى التنقية، قبل أن يقسمها التحليل الكهربائي إلى هيدروجين وأكسجين، ويشير فريق الباحثين إلى أن استخدامهم أكسيد الكوبالت مع أكسيد الكروم على سطحها كمحفز، كان له أداء مشابه لعملية قياسية، لتطبيق محفزات البلاتين والإيريديوم على الماء عالي النقاء منزوع الأيونات.وقال ياو زينج، قائد الفريق العلمي للدراسة: "يوفر بحثنا حلا للاستفادة من مياه البحر بطريقة مباشرة دون أنظمة المعالجة المسبقة والإضافة القلوية، مما يُظهر أداء مشابها لأداء المحلل الكهربائي للمياه النقية القائمة على المعدن".وأشار العلماء من جامعة أديلاند أن الخطوة التالية بالنسبة لهم الآن هو توسيع نطاق النظام باستخدام محلل كهربائي أكبر وغير تجاري مثل الذي يستخدموه، معربين عن أملهم في النهاية أن يطبقوا نتائجهم على الإنتاج التجاري للهيدروجين لخلايا الوقود، وتخليق الأمونيا.ووقود الهيدروجين هو مصدر طاقة نظيف ينتج الماء فقط عند حرقه، ومن الممكن أن توفر النتائج التي توصل لها العلماء من جامعة أديلاند الأسترالية، إنتاجا أرخص للطاقة الخضراء للمناطق الساحلية، خاصة في ظل مساعي العالم لتجنب استخدام الوقود الأحفوري، لحماية البيئة من التغير المناخي.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-توقع-اتفاقية-لتصدير-الهيدروجين-الأخضر-إلى-أوروبا-عبر-4-شركات-هولندية-1072290459.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072199765_0:784:2048:2320_1920x0_80_0_0_1d236b0a3024227cc28634cc29b6a07e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, أستراليا
منوعات, علوم, أستراليا

علماء ينجحون في استخلاص وقود الهيدروجين من مياه البحر دون معالجة مسبقة

09:40 GMT 04.02.2023
© Photo / unsplash/Oliver Sjöströmموجة مصورة من أسفل مياه البحر
موجة مصورة من أسفل مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
موجة مصورة من أسفل مياه البحر
© Photo / unsplash/Oliver Sjöström
تابعنا عبرTelegram
أعلن باحثون من جامعة أسترالية عن نجاحهم في صناعة وقود الهيدروجين النظيف من مياه البحر، دون ‏الحاجة إلى إجراء معالجة مسبقة لها.‏
وأوضح العلماء فمن جامعة أديلاند في دراستهم، أنهم قاموا بتقسيم مياه البحر الطبيعية إلى أكسجين وهيدروجين بكفاءة تقارب 100%، من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق التحليل الكهربائي، باستخدام محفز غير ثمين ورخيص في محلل كهربائي تجاري.
وتحتاج مياه البحر عادة إلى التنقية، قبل أن يقسمها التحليل الكهربائي إلى هيدروجين وأكسجين، ويشير فريق الباحثين إلى أن استخدامهم أكسيد الكوبالت مع أكسيد الكروم على سطحها كمحفز، كان له أداء مشابه لعملية قياسية، لتطبيق محفزات البلاتين والإيريديوم على الماء عالي النقاء منزوع الأيونات.
وقال ياو زينج، قائد الفريق العلمي للدراسة: "يوفر بحثنا حلا للاستفادة من مياه البحر بطريقة مباشرة دون أنظمة المعالجة المسبقة والإضافة القلوية، مما يُظهر أداء مشابها لأداء المحلل الكهربائي للمياه النقية القائمة على المعدن".
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
الإمارات توقع اتفاقية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر 4 شركات هولندية
15 يناير, 06:52 GMT
وأشار العلماء من جامعة أديلاند أن الخطوة التالية بالنسبة لهم الآن هو توسيع نطاق النظام باستخدام محلل كهربائي أكبر وغير تجاري مثل الذي يستخدموه، معربين عن أملهم في النهاية أن يطبقوا نتائجهم على الإنتاج التجاري للهيدروجين لخلايا الوقود، وتخليق الأمونيا.
ووقود الهيدروجين هو مصدر طاقة نظيف ينتج الماء فقط عند حرقه، ومن الممكن أن توفر النتائج التي توصل لها العلماء من جامعة أديلاند الأسترالية، إنتاجا أرخص للطاقة الخضراء للمناطق الساحلية، خاصة في ظل مساعي العالم لتجنب استخدام الوقود الأحفوري، لحماية البيئة من التغير المناخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала