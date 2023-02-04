https://sputnikarabic.ae/20230204/علماء-ينجحون-في-استخلاص-وقود-الهيدروجين-من-مياه-البحر-دون-معالجة-مسبقة-1073090343.html

علماء ينجحون في استخلاص وقود الهيدروجين من مياه البحر دون معالجة مسبقة

علماء ينجحون في استخلاص وقود الهيدروجين من مياه البحر دون معالجة مسبقة

أعلن باحثون من جامعة أسترالية عن نجاحهم في صناعة وقود الهيدروجين النظيف من مياه البحر، دون ‏الحاجة إلى إجراء معالجة مسبقة لها.‏ 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T09:40+0000

2023-02-04T09:40+0000

2023-02-04T09:40+0000

مجتمع

منوعات

علوم

أستراليا

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وأوضح العلماء فمن جامعة أديلاند في دراستهم، أنهم قاموا بتقسيم مياه البحر الطبيعية إلى أكسجين وهيدروجين بكفاءة تقارب 100%، من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق التحليل الكهربائي، باستخدام محفز غير ثمين ورخيص في محلل كهربائي تجاري.وتحتاج مياه البحر عادة إلى التنقية، قبل أن يقسمها التحليل الكهربائي إلى هيدروجين وأكسجين، ويشير فريق الباحثين إلى أن استخدامهم أكسيد الكوبالت مع أكسيد الكروم على سطحها كمحفز، كان له أداء مشابه لعملية قياسية، لتطبيق محفزات البلاتين والإيريديوم على الماء عالي النقاء منزوع الأيونات.وقال ياو زينج، قائد الفريق العلمي للدراسة: "يوفر بحثنا حلا للاستفادة من مياه البحر بطريقة مباشرة دون أنظمة المعالجة المسبقة والإضافة القلوية، مما يُظهر أداء مشابها لأداء المحلل الكهربائي للمياه النقية القائمة على المعدن".وأشار العلماء من جامعة أديلاند أن الخطوة التالية بالنسبة لهم الآن هو توسيع نطاق النظام باستخدام محلل كهربائي أكبر وغير تجاري مثل الذي يستخدموه، معربين عن أملهم في النهاية أن يطبقوا نتائجهم على الإنتاج التجاري للهيدروجين لخلايا الوقود، وتخليق الأمونيا.ووقود الهيدروجين هو مصدر طاقة نظيف ينتج الماء فقط عند حرقه، ومن الممكن أن توفر النتائج التي توصل لها العلماء من جامعة أديلاند الأسترالية، إنتاجا أرخص للطاقة الخضراء للمناطق الساحلية، خاصة في ظل مساعي العالم لتجنب استخدام الوقود الأحفوري، لحماية البيئة من التغير المناخي.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-توقع-اتفاقية-لتصدير-الهيدروجين-الأخضر-إلى-أوروبا-عبر-4-شركات-هولندية-1072290459.html

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