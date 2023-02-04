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https://sputnikarabic.ae/20230204/كوهين-السعودية-تدرك-أن-إسرائيل-ليست-عدوا-بل-هي-شريك-لها-1073090117.html
كوهين: السعودية تدرك أن إسرائيل ليست عدوا بل هي شريك لها
كوهين: السعودية تدرك أن إسرائيل ليست عدوا بل هي شريك لها
رجح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه سيتم توقيع اتفاق تطبيع جديد مع دولة على الأقل خلال العام الحالي. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T09:20+0000
2023-02-04T09:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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وقال كوهين لقناة "كان" الإسرائيلية، إنه "حدد في وزارة الخارجية 6 أو 7 دول ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل".وأوضح أنه يتحدث، بصورة محددة، عن "دول إسلامية وعربية في أفريقيا وآسيا والخليج".وبسؤاله عن موقف المملكة العربية السعودية، أجاب كوهين: "السعودية تدرك، بصورة واضحة، أن إسرائيل ليست عدوا، بل هي شريك لها".وأردف "اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل سيكون في مصلحة الجانبين".وتابع "السعودية تدرك أن لديها مصلحتين، أمنية واقتصادية، من أجل التقدم في اتجاه اتفاق تطبيع مع إسرائيل".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد صرح منذ أيام بأن السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، مؤكدا أنه سيمهد الطريق للسلام مع الفلسطينيين.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد، منذ أسبوعين، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيليشار إلى أن إسرائيل وقعت في أواخر 2021 اتفاقيات لتطبيع العلاقات حملت اسم "اتفاقات إبراهيم"، مع الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهم المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230119/السعودية-فلسطين-شرط-التطبيع-ونحاول-اكتشاف-طريقة-للتواصل-مع-سوريا-1072489168.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

كوهين: السعودية تدرك أن إسرائيل ليست عدوا بل هي شريك لها

09:20 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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رجح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه سيتم توقيع اتفاق تطبيع جديد مع دولة على الأقل خلال العام الحالي.
وقال كوهين لقناة "كان" الإسرائيلية، إنه "حدد في وزارة الخارجية 6 أو 7 دول ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل".
وأوضح أنه يتحدث، بصورة محددة، عن "دول إسلامية وعربية في أفريقيا وآسيا والخليج".
وبسؤاله عن موقف المملكة العربية السعودية، أجاب كوهين: "السعودية تدرك، بصورة واضحة، أن إسرائيل ليست عدوا، بل هي شريك لها".
وأردف "اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل سيكون في مصلحة الجانبين".
وتابع "السعودية تدرك أن لديها مصلحتين، أمنية واقتصادية، من أجل التقدم في اتجاه اتفاق تطبيع مع إسرائيل".
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يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد صرح منذ أيام بأن السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، مؤكدا أنه سيمهد الطريق للسلام مع الفلسطينيين.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد، منذ أسبوعين، أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل
يشار إلى أن إسرائيل وقعت في أواخر 2021 اتفاقيات لتطبيع العلاقات حملت اسم "اتفاقات إبراهيم"، مع الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهم المغرب والسودان.
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