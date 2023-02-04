https://sputnikarabic.ae/20230204/لجنة-الأمن-بمجلس-الشيوخ-السويسري-تعارض-إعادة-30-دبابة-ليوبارد-إلى-ألمانيا-1073100006.html
لجنة الأمن بمجلس الشيوخ السويسري تعارض إعادة 30 دبابة "ليوبارد" إلى ألمانيا
لجنة الأمن بمجلس الشيوخ السويسري تعارض إعادة 30 دبابة "ليوبارد" إلى ألمانيا
عارضت لجنة الأمن بمجلس الشيوخ السويسري إعادة 30 دبابة من طراز "ليوبارد" من مخازن الجيش السويسري إلى ألمانيا، كونها تمثل احتياطيا استراتيجيا للبلاد. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:59+0000
2023-02-04T15:59+0000
2023-02-04T15:59+0000
العالم
معارضة
سويسرا
نقل
دبابة برمائية
أخبار أوكرانيا
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جنيف - سبوتنيك. وحسبما ذكرت اللجنة، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان اليوم السبت، فإن "أعضاء اللجنة رفضوا بأغلبية ثمانية أصوات مقابل اثنين، مبادرة برلمانية مقترحة للاستغناء عن 30 دبابة من أصل 96 دبابة ليوبارد لدى الجيش السويسري، وإعادتها إلى ألمانيا".وفي إطار مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. كما أكدت سويسرا رفضها إعادة تصدير المواد العسكرية إذا كان البلد المقصود منها متورطًا في نزاع مسلح دولي.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إسبانيا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بعدد-يتراوح-بين-4-و6-دبابات-ليوبارد-1072945729.html
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العالم, معارضة, سويسرا, نقل, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
العالم, معارضة, سويسرا, نقل, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
لجنة الأمن بمجلس الشيوخ السويسري تعارض إعادة 30 دبابة "ليوبارد" إلى ألمانيا
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عارضت لجنة الأمن بمجلس الشيوخ السويسري إعادة 30 دبابة من طراز "ليوبارد" من مخازن الجيش السويسري إلى ألمانيا، كونها تمثل احتياطيا استراتيجيا للبلاد.
جنيف - سبوتنيك. وحسبما ذكرت اللجنة، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان اليوم السبت، فإن "أعضاء اللجنة رفضوا بأغلبية ثمانية أصوات مقابل اثنين، مبادرة برلمانية مقترحة للاستغناء عن 30 دبابة من أصل 96 دبابة ليوبارد لدى الجيش السويسري، وإعادتها إلى ألمانيا".
وبحسب البيان، يعتقد أعضاء لجنة مجلس الشيوخ أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تمثل "احتياطيا استراتيجيا" يجب الحفاظ عليه حتى يمكن استخدامها لتزويد كتائب دبابات الجيش.
وفي إطار مبدأ الحياد العسكري، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. كما أكدت سويسرا رفضها إعادة تصدير المواد العسكرية إذا كان البلد المقصود منها متورطًا في نزاع مسلح دولي.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.