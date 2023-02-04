عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230204/مصر-تنفي-زيادة-سعر-الخبز-المدعم-بعد-5-أشهر-1073097942.html
مصر تنفي زيادة سعر الخبز المدعم بعد 5 أشهر
مصر تنفي زيادة سعر الخبز المدعم بعد 5 أشهر
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباء بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، بداية من شهر يوليو/ ‏تموز المقبل.‏ 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:18+0000
2023-02-04T15:18+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/05/1049771444_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a35da009c027e2a184ae9472d395af15.jpg
وشددت وزارة التموين والتجارية الداخلية على "استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابعت الوزارة مشيرة إلى "شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفت الحكومة المصرية، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في العاصمة المصرية القاهرة، أن سعر الدقيق المدعم لا مساس به.وقال رئيس الشعبة، عطية حماد، إن سعر الخبز السياحي والدقيق الزيرو ارتفع، بحسب صحيفة "الوطن".
https://sputnikarabic.ae/20220725/مصر-تحسم-الجدل-حول-إصدارها-لقرار-يتعلق-بالخبز-1065550860.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/05/1049771444_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c551a7ede0b57019f5c065c355a97286.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تنفي زيادة سعر الخبز المدعم بعد 5 أشهر

15:18 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرغيف العيش المدعوم في مصر
رغيف العيش المدعوم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
رغيف العيش المدعوم في مصر
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباء بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، بداية من شهر يوليو/ ‏تموز المقبل.‏
وشددت وزارة التموين والتجارية الداخلية على "استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وتابعت الوزارة مشيرة إلى "شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين".
مواطن مصري يحمل خبز بلدي في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
مصر تحسم الجدل حول إصدارها لقرار يتعلق بالخبز
25 يوليو 2022, 14:26 GMT
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفت الحكومة المصرية، الأنباء التي ترددت بشأن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في العاصمة المصرية القاهرة، أن سعر الدقيق المدعم لا مساس به.
وقال رئيس الشعبة، عطية حماد، إن سعر الخبز السياحي والدقيق الزيرو ارتفع، بحسب صحيفة "الوطن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала