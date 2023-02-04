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https://sputnikarabic.ae/20230204/معلومات-عن-حاملة-الطائرات-ساو-باولو-التي-أغرقتها-البرازيل-1073100174.html
معلومات عن حاملة الطائرات "ساو باولو" التي أغرقتها البرازيل
معلومات عن حاملة الطائرات "ساو باولو" التي أغرقتها البرازيل
أعلنت البرازيل إغراق حاملة الطائرات "ساو باولو" التي تم إخراجها من الخدمة في وقت سابق بسبب مشكلات تتعلق بتكلفة تشغيلها المرتفعة. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:39+0000
2023-02-04T16:39+0000
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وتصنف "ساو باولو" ضمن حاملات الطائرات التقليدية التي حصلت عليها البرازيل من فرنسا، ثم انضمت لأسطولها الحربي عام 2000، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن هذه السفينة الضخمة كانت تعمل في السابق لدى الأسطول الفرنسي منذ 1959، مشيرا إلى أنها تستخدم محركات تعمل بمصادر الطاقة التقليدية.ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "ساو باولو"؟وإضافة إلى قدرتها على حمل 39 طائرة حربية ونحو 1900 بحار، فإن حاملة الطائرات التي تم إغراقها كانت تتسلح بصواريخ (سطح - جو) ومدافع عيار 100 ملم.وذكرت البحرية البرازيلية أن حاملة الطائرات "ساو باولو" تم إغراقها على بعد 350 كلم من الساحل، مشيرة إلى أنها وصلت إلى عمق 5 آلاف متر تحت سطح الماء حتى لا يؤثر هيكلها الغارق على حركة الملاحة والنظام البيئي.يذكر أن عددا قليلا من الأساطيل الحربية حول العالم يمتلك حاملات الطائرات وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من أبرز الدول التي تمتلكها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/البحرية-البرازيلية-تغرق-حاملة-الطائرات-الوحيدة-لديها-1073092051.html
https://sputnikarabic.ae/20221227/ما-هي-الدول-التي-تمتلك-حاملات-طائرات-حربية-1071665846.html
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رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار فرنسا , أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن حاملة الطائرات "ساو باولو" التي أغرقتها البرازيل

16:39 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / TASSO MARCELOحاملة الطائرات البرازيلية سا باولو التي تم إغراقها
حاملة الطائرات البرازيلية سا باولو التي تم إغراقها - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / TASSO MARCELO
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أعلنت البرازيل إغراق حاملة الطائرات "ساو باولو" التي تم إخراجها من الخدمة في وقت سابق بسبب مشكلات تتعلق بتكلفة تشغيلها المرتفعة.
وتصنف "ساو باولو" ضمن حاملات الطائرات التقليدية التي حصلت عليها البرازيل من فرنسا، ثم انضمت لأسطولها الحربي عام 2000، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
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ولفت الموقع إلى أن هذه السفينة الضخمة كانت تعمل في السابق لدى الأسطول الفرنسي منذ 1959، مشيرا إلى أنها تستخدم محركات تعمل بمصادر الطاقة التقليدية.

ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "ساو باولو"؟

الطول: 265.1 متر.
العرض: 31.7 متر.
عمق الغاطس: 8.6 متر.
الوزن: 32.8 متر.
السرعة: 32. عقدة (59.2 كلم/ ساعة).
المدى: 11 ألفا و265 كلم.
وإضافة إلى قدرتها على حمل 39 طائرة حربية ونحو 1900 بحار، فإن حاملة الطائرات التي تم إغراقها كانت تتسلح بصواريخ (سطح - جو) ومدافع عيار 100 ملم.
حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
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27 ديسمبر 2022, 15:40 GMT
وذكرت البحرية البرازيلية أن حاملة الطائرات "ساو باولو" تم إغراقها على بعد 350 كلم من الساحل، مشيرة إلى أنها وصلت إلى عمق 5 آلاف متر تحت سطح الماء حتى لا يؤثر هيكلها الغارق على حركة الملاحة والنظام البيئي.
يذكر أن عددا قليلا من الأساطيل الحربية حول العالم يمتلك حاملات الطائرات وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من أبرز الدول التي تمتلكها.
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لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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