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https://sputnikarabic.ae/20230204/مقتل-شخصين-وإصابة-4-في-هجوم-على-كنيسة-بإثيوبيا-1073098864.html
مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا
مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا
قتل شابان وأصيب 4 آخرون في هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، بحسب تقرير لمنصة إعلامية دينية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:55+0000
2023-02-04T16:55+0000
كنيسة
أخبار إثيوبيا
تفجير
أوروميا
مسلحون
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يأتي الحادث على خلفية التوترات في كنيسة التوحيد الإثيوبية، بعد أن أقام أساقفة متمردون، مجمعهم الكنسي في أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في الدولة الأفريقية، بحسب "فرانس برس".وصف أبون هينوك رئيس أساقفة أبراشية أديس أبابا الهجوم الذي قع في مدينة الشيشمين بأنه "مخز ومفجع"، وفقا لمركز التوحيد الإعلامي التابع للكنيسة.وقال المركز الإعلامي إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، متهما قوات الأمنية بتنفيذ الاعتداء في أوروميا الواقعة على مسافة 250 كيلومتر تقريبا جنوب أديس أبابا.لم يتم التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.تتعرض وحدة الكنيسة، وهي واحدة من أقدم الكنيسة في العالم وتمثل نحو 40 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة، للتهديد بعد تحرك رجال الدين المتمردين الشهر الماضي.وأعلنت الكنيسة التي يرأسها البطريرك أبونا ماتياس منذ عقد، أن المجمع الانفصالي غير قانوني وأصدرت حرمانا كنسيا بحق الأساقفة المعنيين.
https://sputnikarabic.ae/20210310/مقتل-29-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-على-كنيسة-في-إثيوبيا-1048326422.html
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كنيسة, أخبار إثيوبيا, تفجير, أوروميا, مسلحون
كنيسة, أخبار إثيوبيا, تفجير, أوروميا, مسلحون

مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا

16:55 GMT 04.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Moftyتفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية في مصر
تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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قتل شابان وأصيب 4 آخرون في هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، بحسب تقرير لمنصة إعلامية دينية.
يأتي الحادث على خلفية التوترات في كنيسة التوحيد الإثيوبية، بعد أن أقام أساقفة متمردون، مجمعهم الكنسي في أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في الدولة الأفريقية، بحسب "فرانس برس".
العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2021
مقتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على كنيسة في إثيوبيا
10 مارس 2021, 11:53 GMT
وصف أبون هينوك رئيس أساقفة أبراشية أديس أبابا الهجوم الذي قع في مدينة الشيشمين بأنه "مخز ومفجع"، وفقا لمركز التوحيد الإعلامي التابع للكنيسة.
وقال المركز الإعلامي إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، متهما قوات الأمنية بتنفيذ الاعتداء في أوروميا الواقعة على مسافة 250 كيلومتر تقريبا جنوب أديس أبابا.
لم يتم التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.
تتعرض وحدة الكنيسة، وهي واحدة من أقدم الكنيسة في العالم وتمثل نحو 40 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة، للتهديد بعد تحرك رجال الدين المتمردين الشهر الماضي.
وأعلنت الكنيسة التي يرأسها البطريرك أبونا ماتياس منذ عقد، أن المجمع الانفصالي غير قانوني وأصدرت حرمانا كنسيا بحق الأساقفة المعنيين.
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