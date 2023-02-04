https://sputnikarabic.ae/20230204/مقتل-شخصين-وإصابة-4-في-هجوم-على-كنيسة-بإثيوبيا-1073098864.html
مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا
مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا
قتل شابان وأصيب 4 آخرون في هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، بحسب تقرير لمنصة إعلامية دينية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T16:55+0000
2023-02-04T16:55+0000
2023-02-04T16:55+0000
كنيسة
أخبار إثيوبيا
تفجير
أوروميا
مسلحون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/84/1023358443_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d1affcaf884c811ba6e4b6ef876f08f9.jpg
يأتي الحادث على خلفية التوترات في كنيسة التوحيد الإثيوبية، بعد أن أقام أساقفة متمردون، مجمعهم الكنسي في أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في الدولة الأفريقية، بحسب "فرانس برس".وصف أبون هينوك رئيس أساقفة أبراشية أديس أبابا الهجوم الذي قع في مدينة الشيشمين بأنه "مخز ومفجع"، وفقا لمركز التوحيد الإعلامي التابع للكنيسة.وقال المركز الإعلامي إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، متهما قوات الأمنية بتنفيذ الاعتداء في أوروميا الواقعة على مسافة 250 كيلومتر تقريبا جنوب أديس أبابا.لم يتم التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.تتعرض وحدة الكنيسة، وهي واحدة من أقدم الكنيسة في العالم وتمثل نحو 40 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة، للتهديد بعد تحرك رجال الدين المتمردين الشهر الماضي.وأعلنت الكنيسة التي يرأسها البطريرك أبونا ماتياس منذ عقد، أن المجمع الانفصالي غير قانوني وأصدرت حرمانا كنسيا بحق الأساقفة المعنيين.
https://sputnikarabic.ae/20210310/مقتل-29-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-على-كنيسة-في-إثيوبيا-1048326422.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/84/1023358443_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_cbedb34df227e15e26ec753991807485.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كنيسة, أخبار إثيوبيا, تفجير, أوروميا, مسلحون
كنيسة, أخبار إثيوبيا, تفجير, أوروميا, مسلحون
مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا
تابعنا عبر
قتل شابان وأصيب 4 آخرون في هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، بحسب تقرير لمنصة إعلامية دينية.
يأتي الحادث على خلفية التوترات في كنيسة التوحيد الإثيوبية، بعد أن أقام أساقفة متمردون، مجمعهم الكنسي
في أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في الدولة الأفريقية، بحسب "فرانس برس".
وصف أبون هينوك رئيس أساقفة أبراشية أديس أبابا الهجوم الذي قع في مدينة الشيشمين بأنه "مخز ومفجع"، وفقا لمركز التوحيد الإعلامي التابع للكنيسة.
وقال المركز الإعلامي إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، متهما قوات الأمنية بتنفيذ الاعتداء في أوروميا الواقعة على مسافة 250 كيلومتر تقريبا جنوب أديس أبابا.
لم يتم التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.
تتعرض وحدة الكنيسة، وهي واحدة من أقدم الكنيسة في العالم
وتمثل نحو 40 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة، للتهديد بعد تحرك رجال الدين المتمردين الشهر الماضي.
وأعلنت الكنيسة التي يرأسها البطريرك أبونا ماتياس منذ عقد، أن المجمع الانفصالي غير قانوني وأصدرت حرمانا كنسيا بحق الأساقفة المعنيين.