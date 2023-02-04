https://sputnikarabic.ae/20230204/مقتل-شخصين-وإصابة-4-في-هجوم-على-كنيسة-بإثيوبيا-1073098864.html

مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا

مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم على كنيسة بإثيوبيا

قتل شابان وأصيب 4 آخرون في هجوم على كنيسة أرثوذوكسية في جنوب إثيوبيا، اليوم السبت، بحسب تقرير لمنصة إعلامية دينية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-04T16:55+0000

2023-02-04T16:55+0000

2023-02-04T16:55+0000

كنيسة

أخبار إثيوبيا

تفجير

أوروميا

مسلحون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/84/1023358443_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d1affcaf884c811ba6e4b6ef876f08f9.jpg

يأتي الحادث على خلفية التوترات في كنيسة التوحيد الإثيوبية، بعد أن أقام أساقفة متمردون، مجمعهم الكنسي في أوروميا، المنطقة الأكثر كثافة بالسكان في الدولة الأفريقية، بحسب "فرانس برس".وصف أبون هينوك رئيس أساقفة أبراشية أديس أبابا الهجوم الذي قع في مدينة الشيشمين بأنه "مخز ومفجع"، وفقا لمركز التوحيد الإعلامي التابع للكنيسة.وقال المركز الإعلامي إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، متهما قوات الأمنية بتنفيذ الاعتداء في أوروميا الواقعة على مسافة 250 كيلومتر تقريبا جنوب أديس أبابا.لم يتم التحقق من صحة التقرير من مصدر مستقل.تتعرض وحدة الكنيسة، وهي واحدة من أقدم الكنيسة في العالم وتمثل نحو 40 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 115 مليون نسمة، للتهديد بعد تحرك رجال الدين المتمردين الشهر الماضي.وأعلنت الكنيسة التي يرأسها البطريرك أبونا ماتياس منذ عقد، أن المجمع الانفصالي غير قانوني وأصدرت حرمانا كنسيا بحق الأساقفة المعنيين.

https://sputnikarabic.ae/20210310/مقتل-29-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-على-كنيسة-في-إثيوبيا-1048326422.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كنيسة, أخبار إثيوبيا, تفجير, أوروميا, مسلحون