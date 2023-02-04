https://sputnikarabic.ae/20230204/موسكو-تعرب-عن-امتنانها-للدول-الأفريقية-بسبب-سياستها-المتوازنة-رغم-ضغوط-الغرب-1073089507.html
موسكو تعرب عن امتنانها للدول الأفريقية بسبب سياستها المتوازنة رغم ضغوط الغرب
موسكو تعرب عن امتنانها للدول الأفريقية بسبب سياستها المتوازنة رغم ضغوط الغرب
أعرب سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف، عن امتنان موسكو للدول الأفريقية على سياستها... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T08:45+0000
2023-02-04T08:45+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أزوروف لوكالة "سبوتنيك": "نحن ممتنون للغاية للدول الأفريقية على سياستها المتوازنة والمعقولة تجاه روسيا، وهذا ينطبق أيضا على مصر".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المنتدى الثاني سيخصص إلى حد كبير لبحث التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي - الأفريقي، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة.وكان أزوروف قال في وقت سابق، إن موسكو تتوقع أن تساهم القمة الروسية - الأفريقية الثانية على الارتقاء بالتعاون مع دول القارة إلى مستوى جديد نوعيا، بما يتوافق مع رغبة الدول الأفريقية نفسها.ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو/تموز 2023، في مدينة سان بطرسبورغ. أما القمة الأولى فانعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230204/روسيا-تتفاوض-مع-بلدان-أفريقية-بشأن-التجارة-بالعملات-الوطنية-1073087570.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الخارجية الروسية, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الخارجية الروسية, حصري
موسكو تعرب عن امتنانها للدول الأفريقية بسبب سياستها المتوازنة رغم ضغوط الغرب
08:45 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 08:52 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
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أعرب سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف، عن امتنان موسكو للدول الأفريقية على سياستها المتوازنة تجاه روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أزوروف لوكالة "سبوتنيك
": "نحن ممتنون للغاية للدول الأفريقية على سياستها المتوازنة والمعقولة تجاه روسيا، وهذا ينطبق أيضا على مصر".
وأضاف أن روسيا ترى أن العديد من الدول الأفريقية قد اتخذت "موقفا محايدا رسميا" بشأن الوضع في أوكرانيا، على الرغم من ضغوط الغرب.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المنتدى الثاني سيخصص إلى حد كبير لبحث التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي - الأفريقي، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة
.
وكان أزوروف قال في وقت سابق، إن موسكو تتوقع أن تساهم القمة الروسية - الأفريقية الثانية على الارتقاء بالتعاون مع دول القارة إلى مستوى جديد نوعيا، بما يتوافق مع رغبة الدول الأفريقية نفسها.
ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية
في يوليو/تموز 2023، في مدينة سان بطرسبورغ. أما القمة الأولى فانعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.