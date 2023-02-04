https://sputnikarabic.ae/20230204/نتنياهو-التدخل-الأمريكي-بشأن-نظامنا-القضائي-غبي-وغير-ضروري-1073088552.html
نتنياهو: التدخل الأمريكي بشأن نظامنا القضائي غبي وغير ضروري
نتنياهو: التدخل الأمريكي بشأن نظامنا القضائي غبي وغير ضروري
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن خطة إحداث ما يوصف بأنه "ثورة" في النظام القضائي الإسرائيلي. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T07:30+0000
2023-02-04T07:30+0000
2023-02-04T08:04+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
ونقل موقع "i24" عن نتنياهو قوله لأعضاء حزب الليكود بأن تصريحات بلينكن كانت تدخلا أمريكيا "صارخا وواضحا وغير ضروري وغبي".وأضاف نتنياهو أن "حماية حقوق شعبنا وإسماع صوته هو أحد نقاط القوة الفريدة لديمقراطياتنا، كما أن هناك نقاط قوة أخرى تتمثل في بناء توافق الآراء بشأن المقترحات الجديدة وهذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتبني تلك المقترحات ودوامها".يذكر أن بلينكن كان قد ألمح إلى استياء واشنطن من التحركات في إسرائيل، وصرح بأن "العلاقات بين بلدينا متجذرة في المصالح والقيم المشتركة، وهذا يشمل دعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، ونظام قانوني متساو للجميع، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال والحفاظ على مجتمع مدني قوي في إسرائيل".وفي وقت سابق، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تصريحات وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، التي دعت خلالها إلى وقف التدخل الأمريكي في شؤون بلادها.وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء الماضي: "آن الأوان أن يضع نتنياهو رغم كل ضعفه، على الأقل الوزيرة ستروك في منزلتها الحقيقية".وأضاف: "التدخل الأجنبي" الأمريكي الذي تتحدث ضده (الوزيرة ستروك) يشمل 38 مليار دولار، تمويل بطاريات القبة الحديدية، مروحيات أباتشي، طائرات الـ إف- 35 التي تفترض أن تهاجم إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221114/غانتس-يرفض-التدخل-الأمريكي-في-شؤون-إسرائيل-بعد-الإعلان-عن-إجراء-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173681.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: التدخل الأمريكي بشأن نظامنا القضائي غبي وغير ضروري
07:30 GMT 04.02.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 04.02.2023) تابعنا عبر
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن خطة إحداث ما يوصف بأنه "ثورة" في النظام القضائي الإسرائيلي.
ونقل موقع
"i24" عن نتنياهو قوله لأعضاء حزب الليكود بأن تصريحات بلينكن كانت تدخلا أمريكيا "صارخا وواضحا وغير ضروري وغبي".
وأضاف نتنياهو أن "حماية حقوق شعبنا وإسماع صوته هو أحد نقاط القوة الفريدة لديمقراطياتنا، كما أن هناك نقاط قوة أخرى تتمثل في بناء توافق الآراء بشأن المقترحات الجديدة وهذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتبني تلك المقترحات ودوامها".
14 نوفمبر 2022, 21:47 GMT
يذكر أن بلينكن كان قد ألمح إلى استياء واشنطن من التحركات في إسرائيل، وصرح بأن "العلاقات بين بلدينا متجذرة في المصالح والقيم المشتركة، وهذا يشمل دعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، ونظام قانوني متساو للجميع، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال والحفاظ على مجتمع مدني قوي في إسرائيل".
وفي وقت سابق، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
، تصريحات وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، التي دعت خلالها إلى وقف التدخل الأمريكي في شؤون بلادها.
وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء الماضي: "آن الأوان أن يضع نتنياهو رغم كل ضعفه، على الأقل الوزيرة ستروك
في منزلتها الحقيقية".
وأضاف: "التدخل الأجنبي" الأمريكي الذي تتحدث ضده (الوزيرة ستروك) يشمل 38 مليار دولار، تمويل بطاريات القبة الحديدية، مروحيات أباتشي، طائرات الـ إف- 35 التي تفترض أن تهاجم إيران".