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https://sputnikarabic.ae/20230204/نجم-منتخب-السنغال-السابق-بإمكان-الجزائر-تنظيم-كأس-العالم-1073112927.html
نجم منتخب السنغال السابق: بإمكان الجزائر تنظيم كأس العالم
نجم منتخب السنغال السابق: بإمكان الجزائر تنظيم كأس العالم
قال الحاج ضيوف، نجم الكرة السنغالية السابق، اليوم السبت، إن بإمكان الجزائر تنظيم كأس العالم لكرة القدم. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T21:54+0000
2023-02-04T21:54+0000
مجتمع
الجزائر
السنغال
منتخب السنغال الوطني
ليفربول
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ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم السبت، عن الحاج ضيوف أن الجزائر بإمكانها تنظيم كأس العالم لكرة القدم، وبكل صراحة تستطيع تنظيم كأس الأمم الأفريقية بكل بساطة.وأكدت الصحيفة أن تصريحات ضيوف تأتي كإشادة في حق المسؤولين عن تنظيم بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" من الجزائريين واصفا الملاعب الجزائرية بـ "العالمية"، مضيفا أن الجزائر بحجم قارة باستطاعتها تنظيم الدورات التي تخص الشباب.وهنأ نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق "الكاف" باختيارها الجزائر لتنظيم "الشان"، مشيرا إلى أن كرة القدم تستحق إمكانيات كبيرة وملاعب جيدة، وأن تلك البطولة التي تقام في الجزائر جيدة، وتجرى على ملاعب عالمية.جذير بالذكر أن الجزائر، تحتضن منذ 13 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 4 فبراير/ شباط الجاري نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/الاتحاد-الجزائري-لكرة-القدم-يكشف-رد-فعل-رئيس-كاف-بعد-زيارته-للجزائر-1072524063.html
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الجزائر, السنغال, منتخب السنغال الوطني, ليفربول
الجزائر, السنغال, منتخب السنغال الوطني, ليفربول

نجم منتخب السنغال السابق: بإمكان الجزائر تنظيم كأس العالم

21:54 GMT 04.02.2023
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Claude Paris
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قال الحاج ضيوف، نجم الكرة السنغالية السابق، اليوم السبت، إن بإمكان الجزائر تنظيم كأس العالم لكرة القدم.
ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم السبت، عن الحاج ضيوف أن الجزائر بإمكانها تنظيم كأس العالم لكرة القدم، وبكل صراحة تستطيع تنظيم كأس الأمم الأفريقية بكل بساطة.
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وأكدت الصحيفة أن تصريحات ضيوف تأتي كإشادة في حق المسؤولين عن تنظيم بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" من الجزائريين واصفا الملاعب الجزائرية بـ "العالمية"، مضيفا أن الجزائر بحجم قارة باستطاعتها تنظيم الدورات التي تخص الشباب.
وهنأ نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق "الكاف" باختيارها الجزائر لتنظيم "الشان"، مشيرا إلى أن كرة القدم تستحق إمكانيات كبيرة وملاعب جيدة، وأن تلك البطولة التي تقام في الجزائر جيدة، وتجرى على ملاعب عالمية.
جذير بالذكر أن الجزائر، تحتضن منذ 13 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 4 فبراير/ شباط الجاري نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.
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