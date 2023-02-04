عربي
https://sputnikarabic.ae/20230204/وفد-من-حركة-الجهاد-الفلسطينية-يصل-القاهرة-للقاء-رئيس-المخابرات-1073091319.html
وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات
وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصل إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T10:38+0000
2023-02-04T10:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_9f843a78f5b36703f032371f43f859e6.jpg
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وفد الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة.وأضافت أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع مسؤولين مصريين منهم رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، لبحث العديد من الملفات على الساحة الفلسطينية.كما أوضحت أن الزيارة تأتي عقب دعوة رسمية وجهتها القيادة المصرية لوفدي حماس والجهاد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم، قد أعلن أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل.وأضاف أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".يأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على التصعيد الأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230203/حماس-هنية-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-مصر-1073064393.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003698_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f8d1d9fcfde1d8631f71d076bbc3c4cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل

وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات

10:38 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصل إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وفد الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة.
وأضافت أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع مسؤولين مصريين منهم رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، لبحث العديد من الملفات على الساحة الفلسطينية.
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
"حماس": هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر
أمس, 08:35 GMT
كما أوضحت أن الزيارة تأتي عقب دعوة رسمية وجهتها القيادة المصرية لوفدي حماس والجهاد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم، قد أعلن أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".
يأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.
وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على التصعيد الأخير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала