https://sputnikarabic.ae/20230204/وفد-من-حركة-الجهاد-الفلسطينية-يصل-القاهرة-للقاء-رئيس-المخابرات-1073091319.html
وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات
وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصل إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T10:38+0000
2023-02-04T10:38+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وفد الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة.وأضافت أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع مسؤولين مصريين منهم رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، لبحث العديد من الملفات على الساحة الفلسطينية.كما أوضحت أن الزيارة تأتي عقب دعوة رسمية وجهتها القيادة المصرية لوفدي حماس والجهاد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم، قد أعلن أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل.وأضاف أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".يأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على التصعيد الأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230203/حماس-هنية-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-مصر-1073064393.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, إسرائيل
وفد من حركة "الجهاد" الفلسطينية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصل إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية.
وذكرت
وسائل إعلام محلية، أن وفد الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة.
وأضافت أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع مسؤولين مصريين منهم رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، لبحث العديد من الملفات على الساحة الفلسطينية.
كما أوضحت أن الزيارة تأتي عقب دعوة رسمية وجهتها القيادة المصرية لوفدي حماس والجهاد، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية حازم قاسم، قد أعلن أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر
في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".
يأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.
وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني
مع إسرائيل ردا على التصعيد الأخير.