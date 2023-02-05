https://sputnikarabic.ae/20230205/أنصار-الله-الأمم-المتحدة-تتجاهل-مخاطر-تسرب-النفط-من-الناقلة-صافر-1073129014.html

"أنصار الله": الأمم المتحدة تتجاهل مخاطر تسرب النفط من الناقلة "صافر"

"أنصار الله": الأمم المتحدة تتجاهل مخاطر تسرب النفط من الناقلة "صافر"

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية إن الأمم المتحدة لم تنفذ تعهداتها الخاصة بإفراغ ناقلة النفط المتهالكة "صافر"، التي يوجد بها أكثر من مليون برميل من... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T14:18+0000

2023-02-05T14:18+0000

2023-02-05T14:42+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

السعودية

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/12/1046300036_0:245:2771:1803_1920x0_80_0_0_49d9ef18468cf4966c168ce3bb99b182.jpg

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك على لسان عبد الوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" (غير معترف بها دوليا)، وهي حكومة مشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعةوقال الدرة إن "الأمم المتحدة تتنصل من تنفيذ التزامها بتفريغ خزان النفط العائم (صافر) واستبداله بآخر جديد وفق الاتفاق المبرم في مارس/ آذار 2022، مع لجنة تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان، وهي لجنة تابعة لجماعة "أنصار الله".وأضاف: "تتعمد الأمم المتحدة إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار من الدول المانحة ودول أخرى ساهمت لتفادي كارثة بيئية كبرى ستلحق بكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس وما بعدها".وتابع: "التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز، وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام الجاري، ونحن في شهر فبراير/ شباط، ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة".وأشار وزير النقل في صنعاء، إلى "أن منسق الأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد غريسلي، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن العمل في تفريغ واستبدال الخزان صافر بخزان جديد سيبدأ مطلع العام الجاري".وأبدى وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني"، "استغربه من التصريح الأخير لنائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الذي أعلن فيه الاحتياج إلى 20 مليون دولار إضافية"، محملا الأمم المتحدة "مسؤولية ما قد يحدث حال انفجار الخزان أو تسرب النفط منه".وحذر عبد الوهاب الدرة من "تداعيات كارثية على البيئة والثروة البحرية ومشاكل أخرى لا يحمد عقباها".وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ من خطة إنقاذ "صافر" بأكثر من 77 مليون دولار أمريكي.وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الخزان العائم "صافر" المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة أشهر.وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80 في المئة من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ 8 أعوام، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في يونيو/ حزيران 2020.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230204/اليمن-وزير-في-حكومة-صنعاء-يؤكد-توافقا-في-محادثات-مع-السعودية-بواسطة-عُمانية-1073086364.html

https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-المالية-اليمني-يحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تفاقم-الوضع-الإنساني-جراء-توقف-تصدير-النفط-1072750896.html

https://sputnikarabic.ae/20221224/قيادي-في-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-يلوح-باستئناف-الهجمات-على-المنشآت-النفطية-السعودية-1071542424.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن