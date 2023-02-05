https://sputnikarabic.ae/20230205/أنصار-الله-تتهم-الأمم-المتحدة-بحصار-الشعب-اليمني-1073133224.html
"أنصار الله" تتهم الأمم المتحدة بحصار الشعب اليمني
"أنصار الله" تتهم الأمم المتحدة بحصار الشعب اليمني
اتهم حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، حسن العزي، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بحصار الشعب اليمني... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T15:53+0000
2023-02-05T15:53+0000
2023-02-05T15:53+0000
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وقال العزي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسميا بحصار الشعب اليمني"، مشيرا إلى أن "آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر".وأضاف: إنها "محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من الملك لدرجة أن السعودية نفسها باتت أكثر تعاوناً"، مؤكدا أن "هذا التعسف لا شك سيكلف الأمم المتحدة الكثير".وتابع: "على الأمم المتحدة وقف إعاقاتها فورا أو إلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليمني وسيكون لكل حادث حديث"، لافتا إلى رفض صنعاء القاطع لتصرف الأمم المتحدة بالقول: "أما أن تعيق الأمم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تتهم الأمم المتحدة بحصار الشعب اليمني
تابعنا عبر
اتهم حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، حسن العزي، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بحصار الشعب اليمني رسمياً.
وقال العزي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الأمين العام ومبعوثه الخاص متهمان رسميا بحصار الشعب اليمني"، مشيرا إلى أن "آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر".
وأضاف: إنها "محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من الملك لدرجة أن السعودية نفسها باتت أكثر تعاوناً"، مؤكدا أن "هذا التعسف لا شك سيكلف الأمم المتحدة الكثير".
وتابع: "على الأمم المتحدة وقف إعاقاتها فورا أو إلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليمني وسيكون لكل حادث حديث"، لافتا إلى رفض صنعاء القاطع لتصرف الأمم المتحدة بالقول: "أما أن تعيق الأمم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق".
وتسيطر جماعة أنصار الله
، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.