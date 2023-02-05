https://sputnikarabic.ae/20230205/أول-تعليق-لنتنياهو-على-تهديدات-جنرال-إسرائيلي-بقتله-1073121343.html
أول تعليق لنتنياهو على تهديدات جنرال إسرائيلي بقتله
أول تعليق لنتنياهو على تهديدات جنرال إسرائيلي بقتله
علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على التهديدات بقتله من قبل طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T10:24+0000
2023-02-05T10:24+0000
2023-02-05T10:24+0000
بنيامين نتنياهو
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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو قبيل عودته من فرنسا إلى تل أبيب، أن "هذا التهديد يتخطى الحدود، لقد سمعنا تهديدا صريحا باغتيال رئيس الوزراء".وفور وصوله إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، شدد نتنياهو على أنه سيعمل على تطبيق القانون ضد من يحرض أو يهدد بقتل رئيس الوزراء، مضيفا أن مثل هذه التهديدات تعد خطرا حقيقيا على الديمقراطية الإسرائيلية.وكان طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 قد هدد، أمس السبت، باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب".وكتب العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا رسميا أعلنت فيه أن قائدها يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.وأضافت: "لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , العالم, تل أبيب
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , العالم, تل أبيب
أول تعليق لنتنياهو على تهديدات جنرال إسرائيلي بقتله
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علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على التهديدات بقتله من قبل طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي.
ونقلت صحيفة
يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو قبيل عودته من فرنسا إلى تل أبيب، أن "هذا التهديد يتخطى الحدود، لقد سمعنا تهديدا صريحا باغتيال رئيس الوزراء".
وفور وصوله إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، شدد نتنياهو على أنه سيعمل على تطبيق القانون ضد من يحرض أو يهدد بقتل رئيس الوزراء
، مضيفا أن مثل هذه التهديدات تعد خطرا حقيقيا على الديمقراطية الإسرائيلية.
وكان طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 قد هدد، أمس السبت، باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب".
وكتب العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو
"إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".
وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية
بيانا رسميا أعلنت فيه أن قائدها يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.
وأضافت: "لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".