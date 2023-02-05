https://sputnikarabic.ae/20230205/إعلام-جندي-إسرائيلي-يرش-غاز-الفلفل-على-طبيب-رفض-منحه-إجازة-مرضية-والجيش-يفتح-تحقيقا-فيديو-1073128678.html
إعلام: جندي إسرائيلي يرش غاز "الفلفل" على طبيب رفض منحه إجازة مرضية والجيش يفتح تحقيقا... فيديو
إعلام: جندي إسرائيلي يرش غاز "الفلفل" على طبيب رفض منحه إجازة مرضية والجيش يفتح تحقيقا... فيديو
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جنديا إسرائيليا قام برش غاز "الفلفل" على طبيب رفض منحه إجازة مرضية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:56+0000
2023-02-05T13:56+0000
2023-02-05T13:56+0000
مستشفى
إسرائيل
العالم
تل أبيب
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن أحد الجنود الإسرائيليين قام بالاعتداء على طبيب ورشه بغاز الفلفل بعدما رفض منحه علاجا وتقريرا طبيا يسمح له بإجازة مرضية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في القبض على الجندي البالغ من العمر (21 عاما) وهو من سكان مدينة نتانيا، على خلفية قيامه بالاعتداء على طبيب أو طاقم طبي في مستشفى بمدينة تل أبيب.وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بمهاجمة الجندي للطبيب بآلة حادة ورشه برذاذ الفلفل، بزعم أنه لم يتلق من الطبيب أي علاج طبي.ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة بعدما أبلغت الشرطة الإسرائيلية نفسها عن تلقي بلاغ يفيد باعتداء جندي على طاقم طبي في مستشفى بمدينة تل أبيب.وعلى الرغم من تلك الواقعة، فإن الصحيفة اوضحت أن الجندي قد تم إطلاق سراحه ووضعه في الإقامة الجبرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مستشفى, إسرائيل, العالم, تل أبيب
مستشفى, إسرائيل, العالم, تل أبيب
إعلام: جندي إسرائيلي يرش غاز "الفلفل" على طبيب رفض منحه إجازة مرضية والجيش يفتح تحقيقا... فيديو
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جنديا إسرائيليا قام برش غاز "الفلفل" على طبيب رفض منحه إجازة مرضية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن أحد الجنود الإسرائيليين قام بالاعتداء على طبيب ورشه بغاز الفلفل بعدما رفض منحه علاجا وتقريرا طبيا يسمح له بإجازة مرضية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية
نجحت في القبض على الجندي البالغ من العمر (21 عاما) وهو من سكان مدينة نتانيا، على خلفية قيامه بالاعتداء على طبيب أو طاقم طبي في مستشفى بمدينة تل أبيب.
وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بمهاجمة الجندي للطبيب بآلة حادة ورشه برذاذ الفلفل، بزعم أنه لم يتلق من الطبيب أي علاج طبي.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي
فتح تحقيقا في الواقعة بعدما أبلغت الشرطة الإسرائيلية نفسها عن تلقي بلاغ يفيد باعتداء جندي على طاقم طبي في مستشفى بمدينة تل أبيب.
وعلى الرغم من تلك الواقعة، فإن الصحيفة اوضحت أن الجندي قد تم إطلاق سراحه ووضعه في الإقامة الجبرية.