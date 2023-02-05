https://sputnikarabic.ae/20230205/إيران-تدشن-مشاريع-بقيمة-8-مليارات-دولار-في-مجال-النفط-والغاز-1073127263.html

إيران تدشن مشاريع بقيمة 8 مليارات دولار في مجال النفط والغاز

إيران تدشن مشاريع بقيمة 8 مليارات دولار في مجال النفط والغاز

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأحد، أن بلاده ستدشن مشاريع جديدة في مجال النفط والغاز بقيمة 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري (العام الإيراني... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T13:24+0000

2023-02-05T13:24+0000

2023-02-05T13:24+0000

إيران

بيع النفط

العالم

تكرير نفط

طهران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن جواد أوجي، خلال حفل توقيع عقد بقيمة 900 مليون دولار للمرحلة الأولى من مشروع تطوير وإنتاج حقل كيش الغازي الضخم.وأكد الوزير الإيراني أنه رغم وجود أقسى العقوبات على بلاده، فإن إيران تنتج اليوم ما يقرب من مليار متر مكعب من الغاز وأكثر من مليوني برميل من النفط.وأشار جواد أوجي إلى وجود 39 حقلا للنفط والغاز في محافظة هرمزكان تنتج 150 ألف برميل من النفط يوميا، معربا عن أمله أن "يتم تحديد المراحل القادمة من مشروع تطوير حقل كيش للغاز بسرعة لأنه يمكن أن يحل اختلال التوازن الغازي".وقال وزير النفط الإيراني:وذكر جواد أوجي أن إنشاء خط أنابيب المشتقات من مصفاة بندرعباس للنفط إلى جنوب كرمان كان عملا كبيرا تم إنجازه في محافظة هرمزكان، وسيبدأ تشغيله حتى يونيو/حزيران المقبل، لافتا إلى أنه بمجرد تشغيل خط الأنابيب ستنخفض حركة مرور أكثر من 1500 شاحنة صهريج، يوميا، الأمر الذي سيقلل استهلاك الوقود في البلاد.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية تسجيل زيادة كبيرة، في إيرادات صادرات النفط ومنتجاته خلال أول 8 أشهر من العام الإيراني، والذي ينتهي في مارس/ آذار، رغم العقوبات الأمريكية. وصرح وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، للتلفزيون الرسمي، بأن إيرادات تصدير النفط ومشتقاته خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي ارتفعت بنسبة 361% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، أن إجمالي عائدات إيران من الصادرات النفطية خلال الأشهر السبع الأولى من العام الماضي تقدر بنحو 34 مليار دولار.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بلغ إنتاج إيران من النفط 2.566 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2022 لتصبح إيران في المرتبة الخامسة في إنتاج النفط ضمن بلدان "أوبك" بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت.جاءت هذه العائدات المرتفعة رغم العقوبات الأمريكية على طهران، لكنها تأتي أيضا بفضل الارتفاع الكبير لأسعار النفط في العام الماضي.فشلت مساعي طهران بوساطة أوروبا، على مدار الشهور الماضية في التوصل لاتفاق مع واشنطن يقضي برفع العقوبات وتقويض البرنامج النووي.على جانب آخر، أعلنت شركة النفط الوطنية في إيران، تسجيل رقم قياسي في استخراج الغاز الحامض، بمتوسط نحو 990 مليون متر مكعب يوميا.وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، إن "المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات بلغ 990 مليون متر مكعب".

https://sputnikarabic.ae/20230129/انفجار-في-منشأة-لإنتاج-زيت-المحركات-في-آذرشهر-الإيرانية-فيديو-1072827054.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, بيع النفط, العالم, تكرير نفط, طهران