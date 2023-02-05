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https://sputnikarabic.ae/20230205/إيران-سياسة-أمريكا-في-التنمر-على-دول-أخرى-وفرض-عقوبات-عليها-مصيرها-الفشل-1073116369.html
إيران: سياسة أمريكا في التنمر على دول أخرى وفرض عقوبات عليها مصيرها الفشل
إيران: سياسة أمريكا في التنمر على دول أخرى وفرض عقوبات عليها مصيرها الفشل
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن سياسة أمريكا في التنمر على دول أخرى وفرض ‏عقوبات عليها، مصيرها الفشل.‏ 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:51+0000
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وأدلى عبد اللهيان بهذه التصريحات في وقت مبكر، من اليوم الأحد، في لقاء في هافانا مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وناقش كبار الدبلوماسيين خلال لقائهما آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بين إيران وكوبا.ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين طهران وهافانا بأنها "قوية وتاريخية"، وقال إن البلدين لديهما هدف مشترك في السياسة الخارجية، وهو الحفاظ على الاستقلال ومحاربة الأحادية في العالم.كما أدان التدخل الأمريكي في كوبا خلال الاضطرابات التي وقعت في البلاد بشهر يوليو/ تموز 2022، مضيفا أن "أمريكا وبعض الحكومات الغربية لديها سياسة متزامنة لفرض عقوبات على الدول، والتدخل في شؤونها، من خلال التسبب في الاضطرابات وأعمال الشغب".من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي لنظيره الإيراني خلال اللقاء، إن هافانا تعطي الأولوية دائما لتعزيز العلاقات مع إيران.وقال باريلا إن "كوبا ستواصل دعم حقوق جميع الدول في امتلاك برنامج طاقة نووية سلمي".من ناحية أخرى، عقد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أيضا اجتماعا في هافانا مع نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس رويز، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لمناقشة القضايا الدولية والإقليمية معه.
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إيران: سياسة أمريكا في التنمر على دول أخرى وفرض عقوبات عليها مصيرها الفشل

06:51 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن سياسة أمريكا في التنمر على دول أخرى وفرض ‏عقوبات عليها، مصيرها الفشل.‏
وأدلى عبد اللهيان بهذه التصريحات في وقت مبكر، من اليوم الأحد، في لقاء في هافانا مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وناقش كبار الدبلوماسيين خلال لقائهما آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بين إيران وكوبا.
ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين طهران وهافانا بأنها "قوية وتاريخية"، وقال إن البلدين لديهما هدف مشترك في السياسة الخارجية، وهو الحفاظ على الاستقلال ومحاربة الأحادية في العالم.
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13 يوليو 2021, 17:00 GMT
كما أدان التدخل الأمريكي في كوبا خلال الاضطرابات التي وقعت في البلاد بشهر يوليو/ تموز 2022، مضيفا أن "أمريكا وبعض الحكومات الغربية لديها سياسة متزامنة لفرض عقوبات على الدول، والتدخل في شؤونها، من خلال التسبب في الاضطرابات وأعمال الشغب".
من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي لنظيره الإيراني خلال اللقاء، إن هافانا تعطي الأولوية دائما لتعزيز العلاقات مع إيران.
وقال باريلا إن "كوبا ستواصل دعم حقوق جميع الدول في امتلاك برنامج طاقة نووية سلمي".
من ناحية أخرى، عقد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أيضا اجتماعا في هافانا مع نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس رويز، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لمناقشة القضايا الدولية والإقليمية معه.
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