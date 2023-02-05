https://sputnikarabic.ae/20230205/إيران-عفو-وتخفيف-العقوبة-عن-عشرات-الآلاف-من-المتهمين-والمدانين-بجرائم-مختلفة-1073124216.html
إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة
إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة
وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:47+0000
2023-02-05T11:47+0000
2023-02-05T11:47+0000
العالم
إعفاء
إيران
احتجاجات
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طهران– سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الأحد، "وافق المرشد الأعلى علي خامنئي، في مرسوم، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين".وشمل قرار المرشد الأعلى الأشخاص الذين لم يثبت لديهم ارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية أو لديهم ارتباط مع عناصر مخابرات أجنبية، ولم يرتكبوا جرائم القتل والجرح العمد، ولم يخربوا أو يحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد بحقهم شكوى شخصية.كما شمل العفو النساء اللواتي لديهن طفل والنساء اللواتي لديهن مرض مستعصي واللواتي تخطين الـ 60 سنة، واللواتي لم يستطعن دفع الجرائم النقدية المترتبة عليهم خلال فترة حكمهم.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-الإيرانية-لا-يحق-للبيت-الأبيض-الحديث-عن-حقوق-الإنسان-1072656180.html
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العالم, إعفاء, إيران, احتجاجات
العالم, إعفاء, إيران, احتجاجات
إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة
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وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين.
طهران– سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الأحد، "وافق المرشد الأعلى علي خامنئي، في مرسوم، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين".
وأضافت: "خامنئي وافق على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم في أعمال الشغب الأخيرة".
وشمل قرار
المرشد الأعلى الأشخاص الذين لم يثبت لديهم ارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية أو لديهم ارتباط مع عناصر مخابرات أجنبية، ولم يرتكبوا جرائم القتل والجرح العمد، ولم يخربوا أو يحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد بحقهم شكوى شخصية.
كذلك، بحسب الوكالة، لم يشمل القرار الأشخاص الذين ارتكبوا جرم تهريب السلاح وبيعه، والذين قاموا بالسطو المسلح والذين تاجروا بالمواد المخدرة والذين يديرون منازل الدعارة ويهربون المشروبات الكحولية إلى البلاد، والذين تاجروا بالعملات الأجنبية بشكل منظم والإضرار باقتصاد البلاد، والمخلين الرئيسيين باقتصاد البلاد، والذين ارتكبوا جرائم داخلية وخارجية.
كما شمل العفو النساء اللواتي لديهن طفل والنساء اللواتي لديهن مرض مستعصي واللواتي تخطين الـ 60 سنة، واللواتي لم يستطعن دفع الجرائم النقدية المترتبة عليهم خلال فترة حكمهم.