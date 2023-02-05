عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/إيران-عفو-وتخفيف-العقوبة-عن-عشرات-الآلاف-من-المتهمين-والمدانين-بجرائم-مختلفة-1073124216.html
إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة
إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة
وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:47+0000
2023-02-05T11:47+0000
العالم
إعفاء
إيران
احتجاجات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg
طهران– سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الأحد، "وافق المرشد الأعلى علي خامنئي، في مرسوم، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين".وشمل قرار المرشد الأعلى الأشخاص الذين لم يثبت لديهم ارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية أو لديهم ارتباط مع عناصر مخابرات أجنبية، ولم يرتكبوا جرائم القتل والجرح العمد، ولم يخربوا أو يحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد بحقهم شكوى شخصية.كما شمل العفو النساء اللواتي لديهن طفل والنساء اللواتي لديهن مرض مستعصي واللواتي تخطين الـ 60 سنة، واللواتي لم يستطعن دفع الجرائم النقدية المترتبة عليهم خلال فترة حكمهم.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الخارجية-الإيرانية-لا-يحق-للبيت-الأبيض-الحديث-عن-حقوق-الإنسان-1072656180.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067980681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91d92dc83119e7918d3bd50225b96097.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إعفاء, إيران, احتجاجات
العالم, إعفاء, إيران, احتجاجات

إيران... عفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين بجرائم مختلفة

11:47 GMT 05.02.2023
© AFP 2023احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
وافق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين.
طهران– سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الأحد، "وافق المرشد الأعلى علي خامنئي، في مرسوم، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين".
وأضافت: "خامنئي وافق على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم في أعمال الشغب الأخيرة".
وشمل قرار المرشد الأعلى الأشخاص الذين لم يثبت لديهم ارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية أو لديهم ارتباط مع عناصر مخابرات أجنبية، ولم يرتكبوا جرائم القتل والجرح العمد، ولم يخربوا أو يحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد بحقهم شكوى شخصية.

كذلك، بحسب الوكالة، لم يشمل القرار الأشخاص الذين ارتكبوا جرم تهريب السلاح وبيعه، والذين قاموا بالسطو المسلح والذين تاجروا بالمواد المخدرة والذين يديرون منازل الدعارة ويهربون المشروبات الكحولية إلى البلاد، والذين تاجروا بالعملات الأجنبية بشكل منظم والإضرار باقتصاد البلاد، والمخلين الرئيسيين باقتصاد البلاد، والذين ارتكبوا جرائم داخلية وخارجية.

مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
الخارجية الإيرانية: لا يحق للبيت الأبيض الحديث عن حقوق الإنسان
24 يناير, 13:46 GMT
كما شمل العفو النساء اللواتي لديهن طفل والنساء اللواتي لديهن مرض مستعصي واللواتي تخطين الـ 60 سنة، واللواتي لم يستطعن دفع الجرائم النقدية المترتبة عليهم خلال فترة حكمهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала