https://sputnikarabic.ae/20230205/اتصال-هاتفي-بين-وزير-خارجية-البحرين-والأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-الجديد-1073148790.html
اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجديد
اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجديد
قال وزير الخارجية في البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني إن بلاده تساند كل ما يحقق مزيدا من التعاون الخليجي، والتكامل بين دول مجلس التعاون. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T21:57+0000
2023-02-05T21:57+0000
2023-02-05T21:57+0000
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وتلقى الوزير البحريني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا".وأوضح البيان أن "الاتصال تناول تهنئة الزياني للبديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".ولفتت إلى أن "الزياني تمنى له بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقا للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأشار البيان إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي شكر وزير الخارجية البحريني على تهانيه، وأكد "عزمه على بذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري الموقر لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات".وتولى جاسم البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأول من شهر فبراير/ شباط خلفا للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.
https://sputnikarabic.ae/20230129/مجلس-التعاون-الخليجي-يعين-الكويتي-جاسم-البديوي-أمينا-له-من-بداية-فبراير--1072832840.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1072745959.html
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البحرين, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
البحرين, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجديد
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قال وزير الخارجية في البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني إن بلاده تساند كل ما يحقق مزيدا من التعاون الخليجي، والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وتلقى الوزير البحريني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا"
.
وأوضح البيان أن "الاتصال تناول تهنئة الزياني للبديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ولفتت إلى أن "الزياني تمنى له بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، ودفع مسيرة العمل الخليجي
المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقا للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأشار البيان إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي شكر وزير الخارجية البحريني على تهانيه، وأكد "عزمه على بذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري الموقر لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات".
وتولى جاسم البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
اعتبارا من الأول من شهر فبراير/ شباط خلفا للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.
وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.
وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف
أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.