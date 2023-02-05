عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/استطلاع-رأي-أكثر-من-40٪-من-الأمريكيين-يعتقدون-أن-وثائق-بايدن-السرية-تم-الاحتفاظ-بها-عمدا-1073125506.html
استطلاع رأي: أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعتقدون أن وثائق بايدن السرية "تم الاحتفاظ بها عمدا"‏
استطلاع رأي: أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعتقدون أن وثائق بايدن السرية "تم الاحتفاظ بها عمدا"‏
يعتقد أكثر من 40% من المواطنين الأمريكيين، أن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومكتبه السابق، "ربما تم الاحتفاظ بها عن... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T12:44+0000
2023-02-05T12:44+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069944140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_87f4de8b7d068ce068ff79b0bc9bbd18.jpg
موسكو - سبوتنيك. كشف عن ذلك نتائج استطلاع للرأي، أجرته شركة "ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز"، بتكليف من مجلة "نيوزويك" الأمريكية الأسبوعية.كما أظهر الاستطلاع أن 34٪ ممن شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن الوثائق السرية قد تم الاحتفاظ بها هناك "ربما عن طريق الخطأ"، فيما لم يبد 23٪ عن رأيهم في الأمر.كذلك وجد الاستطلاع أن 42٪ من المستجيبين يعتقدون أن "القصة مبالغ فيها"، فيما يؤيد 65٪ من الذين شملهم الاستطلاع إجراء عمليات البحث في جميع ممتلكات بايدن، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 28 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، على 1500 ناخب مؤهل.وفي 9 يناير، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن المحامين الشخصيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اكتشفوا 10 وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة في مكتب مركز أبحاثه، مما دفع بفتح تحقيق فيدرالي في الأمر، ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف عدة حزم جديدة من الأوراق الرسمية السرية في منزل بايدن الشخصي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في الوقت الحالي بشأن الكيفية التي انتهى بها المطاف بالوثائق السرية المتعلقة بفترة رئاسة بايدن، داخل المكاتب والمباني السكنية غير المصرح بالتخزين بها.
https://sputnikarabic.ae/20230120/بايدن-لست-نادما-على-سوء-التعامل-مع-الوثائق-السرية-داخل-منزلي-1072521688.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069944140_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_827abc02a016e54e28e0099e4afd43b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

استطلاع رأي: أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعتقدون أن وثائق بايدن السرية "تم الاحتفاظ بها عمدا"‏

12:44 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
يعتقد أكثر من 40% من المواطنين الأمريكيين، أن الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومكتبه السابق، "ربما تم الاحتفاظ بها عن عمد" من قبله أو من جانب موظفيه.
موسكو - سبوتنيك. كشف عن ذلك نتائج استطلاع للرأي، أجرته شركة "ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز"، بتكليف من مجلة "نيوزويك" الأمريكية الأسبوعية.
كما أظهر الاستطلاع أن 34٪ ممن شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن الوثائق السرية قد تم الاحتفاظ بها هناك "ربما عن طريق الخطأ"، فيما لم يبد 23٪ عن رأيهم في الأمر.
كذلك وجد الاستطلاع أن 42٪ من المستجيبين يعتقدون أن "القصة مبالغ فيها"، فيما يؤيد 65٪ من الذين شملهم الاستطلاع إجراء عمليات البحث في جميع ممتلكات بايدن، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".
وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 28 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، على 1500 ناخب مؤهل.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
بايدن: لست نادما على سوء التعامل مع الوثائق السرية داخل منزلي
20 يناير, 14:35 GMT
وفي 9 يناير، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن المحامين الشخصيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اكتشفوا 10 وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة في مكتب مركز أبحاثه، مما دفع بفتح تحقيق فيدرالي في الأمر، ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف عدة حزم جديدة من الأوراق الرسمية السرية في منزل بايدن الشخصي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في الوقت الحالي بشأن الكيفية التي انتهى بها المطاف بالوثائق السرية المتعلقة بفترة رئاسة بايدن، داخل المكاتب والمباني السكنية غير المصرح بالتخزين بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала