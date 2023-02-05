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الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى "نسور قيسون"
الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى "نسور قيسون"
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T18:14+0000
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وأفاد الاتحاد السوري، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن الأرجنتيني هيكتور كوبر سيقود المنتخب الأول، ويعاونه محمود فايز.وكان عصام الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.وسبق لكوبر وأن قاد فريق فالنسيا في رحلة الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى صعوده إلى كأس العالم 2018 مع المنتخب المصري، وكانت أخر محطاته مع منتخب كونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20201123/لاعب-منتخب-سوريا-عبدالله-الشامي-يطالب-بالصبر-على-معلول-1047284459.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن
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الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى "نسور قيسون"

18:14 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 19:02 GMT 05.02.2023)
© Photo / EGYPT AIRعصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم
عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Photo / EGYPT AIR
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المصري عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب ضمن الجهاز الفني الجديد.
وأفاد الاتحاد السوري، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن الأرجنتيني هيكتور كوبر سيقود المنتخب الأول، ويعاونه محمود فايز.
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وكان عصام الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.
وسبق لكوبر وأن قاد فريق فالنسيا في رحلة الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى صعوده إلى كأس العالم 2018 مع المنتخب المصري، وكانت أخر محطاته مع منتخب كونغو الديمقراطية.
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