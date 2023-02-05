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https://sputnikarabic.ae/20230205/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انطلاق-صفارات-الإنذار-في-محيط-غزة-وأنباء-عن-إطلاق-صاروخ-من-القطاع-1073134780.html
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة وأنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة وأنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، ومحيط قطاع غزة، في ظل أنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T16:34+0000
2023-02-05T16:34+0000
العالم
إسرائيل
قصف إسرائيلي
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القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة، والتفاصيل قيد المراجعة".فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تشير الأنباء الأولية إلى إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف".وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على إنهاء التصعيد "غير المنطقي" بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرا عن خشيته من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان.ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك - بشكل حاسم - ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية قائلا: "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها".وتابع "الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان هو التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون - بشكل موثوق وفعال - بغض النظر عما إذا كان هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والأفراد المسلحين".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تورك-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-لا-تؤدي-إلا-إلى-تأجيج-المزيد-من-الانتهاكات-والتجاوزات-1073077744.html
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العالم, إسرائيل, قصف إسرائيلي
العالم, إسرائيل, قصف إسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة وأنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع

16:34 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، ومحيط قطاع غزة، في ظل أنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع.
القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة، والتفاصيل قيد المراجعة".
فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تشير الأنباء الأولية إلى إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف".
وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على إنهاء التصعيد "غير المنطقي" بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرا عن خشيته من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان.
وقال تورك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه، التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحث جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى، وتحطيم الأرواح واليأس المطلق".
ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك - بشكل حاسم - ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية قائلا: "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها".
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وتابع "الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان هو التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون - بشكل موثوق وفعال - بغض النظر عما إذا كان هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والأفراد المسلحين".
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