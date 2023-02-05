https://sputnikarabic.ae/20230205/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انطلاق-صفارات-الإنذار-في-محيط-غزة-وأنباء-عن-إطلاق-صاروخ-من-القطاع-1073134780.html

الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة وأنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع

الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة وأنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، ومحيط قطاع غزة، في ظل أنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T16:34+0000

2023-02-05T16:34+0000

2023-02-05T16:34+0000

العالم

إسرائيل

قصف إسرائيلي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab8da3b1cd5060ef52cb3c2432bb2f9c.jpg

القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة، والتفاصيل قيد المراجعة".فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تشير الأنباء الأولية إلى إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف".وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على إنهاء التصعيد "غير المنطقي" بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرا عن خشيته من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان.ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك - بشكل حاسم - ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية قائلا: "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها".وتابع "الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان هو التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون - بشكل موثوق وفعال - بغض النظر عما إذا كان هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والأفراد المسلحين".

https://sputnikarabic.ae/20230203/تورك-الإجراءات-الإسرائيلية-الأخيرة-لا-تؤدي-إلا-إلى-تأجيج-المزيد-من-الانتهاكات-والتجاوزات-1073077744.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إسرائيل, قصف إسرائيلي