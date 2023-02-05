https://sputnikarabic.ae/20230205/الداخلية-العراقية-توجه-دوريات-النجدة-بالتجوال-داخل-الأزقة-1073128532.html
الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة
الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، توجيهات لدوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة والشوارع الفرعية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:54+0000
2023-02-05T13:54+0000
2023-02-05T13:54+0000
أخبار العراق اليوم
وزارة الداخلية العراقية
تأمين
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جاء هذا في بيان صادر عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أمر دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقّة والشوارع الفرعية.وأضاف البيان أن الخالدي أمر كذلك باستقبال اتصالات المواطنين على الخط الساخن 104.
https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-هيئة-النزاهة-العراقية-2023-هو-عام-حصد-الأموال-1073127630.html
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أخبار العراق اليوم, وزارة الداخلية العراقية, تأمين
أخبار العراق اليوم, وزارة الداخلية العراقية, تأمين
الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، توجيهات لدوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة والشوارع الفرعية.
جاء هذا في بيان صادر عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن وكيل وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة أمر دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقّة والشوارع الفرعية.
وأضاف البيان أن الخالدي أمر كذلك باستقبال اتصالات المواطنين على الخط الساخن 104.