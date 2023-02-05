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الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة
الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، توجيهات لدوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة والشوارع الفرعية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:54+0000
2023-02-05T13:54+0000
أخبار العراق اليوم
وزارة الداخلية العراقية
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جاء هذا في بيان صادر عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أمر دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقّة والشوارع الفرعية.وأضاف البيان أن الخالدي أمر كذلك باستقبال اتصالات المواطنين على الخط الساخن 104.
https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-هيئة-النزاهة-العراقية-2023-هو-عام-حصد-الأموال-1073127630.html
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أخبار العراق اليوم, وزارة الداخلية العراقية, تأمين
أخبار العراق اليوم, وزارة الداخلية العراقية, تأمين

الداخلية العراقية توجه دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة

13:54 GMT 05.02.2023
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© worldakhbar.com
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، توجيهات لدوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقة والشوارع الفرعية.
جاء هذا في بيان صادر عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
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13:27 GMT
وقال البيان إن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أمر دوريات النجدة بالتجوال داخل الأزقّة والشوارع الفرعية.
وأضاف البيان أن الخالدي أمر كذلك باستقبال اتصالات المواطنين على الخط الساخن 104.
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