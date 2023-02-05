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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-400-عسكري-أوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1073125284.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T12:16+0000
2023-02-05T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين ".وقالت وزارة الدفاع "خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة".بالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في بيان الدفاع الروسية، تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مشاة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30 وD-20 بالقرب من غوليايبول في منطقة زابوروجيه و فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير مستودع أوكراني لذخيرة المدفعية في منطقة أوغليدار."في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات الهجومية، اتخذت وحدات من مجموعة القوات" الجنوبية " مواقع استراتيجية. وقد هزمت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجماعة تكدس القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 110 و 35 و 36 من القوات المسلحة الاوكرانية وسلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الاوكرانية وكذا لواء الدفاع الاقليمي 118 في مناطق سبورنوي وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".وأشارت الإدارة إلى أن "تم القضاء على أكثر من 115 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث عربات قتال مشاة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20ومدفع هاوتزر D-30 في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال يوم واحد".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, عمليات عسكرية, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12:16 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 05.02.2023)
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جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين ".
في اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أنه نتيجة لنيران المدفعية والعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها وحدات تجمع القوات "المركزية"، ألحقت أضرارا بوحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا، ألوية الهجوم رقم 95 المحمولة جواً للقوات من أوكرانيا واللواء السابع والعشرون من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوسادوفوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا وتشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.
وقالت وزارة الدفاع "خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة".

وأضاف البيان "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، نتيجة لنيران المدفعية والأعمال النشطة لوحدات مجموعة فوستوك من القوات، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا من اللواء الآلي الثاني والسبعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية واللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه".

بالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في بيان الدفاع الروسية، تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مشاة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30 وD-20 بالقرب من غوليايبول في منطقة زابوروجيه و فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير مستودع أوكراني لذخيرة المدفعية في منطقة أوغليدار.
"في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات الهجومية، اتخذت وحدات من مجموعة القوات" الجنوبية " مواقع استراتيجية. وقد هزمت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجماعة تكدس القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 110 و 35 و 36 من القوات المسلحة الاوكرانية وسلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الاوكرانية وكذا لواء الدفاع الاقليمي 118 في مناطق سبورنوي وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
وأشارت الإدارة إلى أن "تم القضاء على أكثر من 115 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث عربات قتال مشاة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20ومدفع هاوتزر D-30 في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال يوم واحد".
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