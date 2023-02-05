https://sputnikarabic.ae/20230205/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-400-عسكري-أوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1073125284.html

الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الدفاع الروسية: مقتل نحو 400 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عسكري أوكراني وتدمير معدات عسكرية بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T12:16+0000

2023-02-05T12:16+0000

2023-02-05T12:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

القوات الروسية

أخبار أوكرانيا

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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية التي أطلقتها المجموعة الغربية من القوات الروسية، أضرارا بوحدات اللواءين الآليين 14 و 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق غريانيكوفكا وليمان بيرفي وكوتلياروفكا، ومنطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتدمير أنشطة ست مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية مصفحة وسيارتين ".وقالت وزارة الدفاع "خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مصفحة".بالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في بيان الدفاع الروسية، تم تدمير دبابتين وعربتي قتال مشاة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-30 وD-20 بالقرب من غوليايبول في منطقة زابوروجيه و فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير مستودع أوكراني لذخيرة المدفعية في منطقة أوغليدار."في اتجاه دونيتسك، خلال العمليات الهجومية، اتخذت وحدات من مجموعة القوات" الجنوبية " مواقع استراتيجية. وقد هزمت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجماعة تكدس القوى العاملة ومعدات الألوية الميكانيكية 110 و 35 و 36 من القوات المسلحة الاوكرانية وسلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الاوكرانية وكذا لواء الدفاع الاقليمي 118 في مناطق سبورنوي وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ".وأشارت الإدارة إلى أن "تم القضاء على أكثر من 115 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث عربات قتال مشاة وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20ومدفع هاوتزر D-30 في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال يوم واحد".

https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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