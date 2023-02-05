https://sputnikarabic.ae/20230205/الدفاع-الصينية-استخدام-واشنطن-القوة-العسكرية-لإسقاط-منطاد-مدني-بدون-طيار-رد-فعل-مبالغ-فيه-1073117390.html

‎الدفاع الصينية: استخدام واشنطن القوة العسكرية لإسقاط منطاد ‏مدني بدون طيار رد فعل مبالغ فيه

‎الدفاع الصينية: استخدام واشنطن القوة العسكرية لإسقاط منطاد ‏مدني بدون طيار رد فعل مبالغ فيه

‏أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن استخدام الولايات المتحدة، القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني بدون ‏طيار، يعد رد فعل مبالغ فيه من جانب... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T08:07+0000

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بكين - سبوتنيك. وقالت الدفاع الصينية عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "وي تشات": "الولايات المتحدة استخدمت القوة العسكرية للهجوم على منطادنا المدني بدون طيار، وهو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح".وأعربت الدفاع الصينية عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأميركية، وأكدت أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.يأتي ذلك بعدما أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية.وجاء في بيان الخارجية، "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطاد يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".وقال البيان، إن الجانب الصيني أطلع الجانب الأمريكي تكرارًا بعد التحقق على الطبيعة المدنية للمنطاد، مؤكدًا أن دخوله إلى الولايات المتحدة بسبب قوة قاهرة ولم يكن متوقعًا تمامًا، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني قد طالب الجانب الأمريكي بوضوح بالتعامل بشكل صحيح مع الأمر بطريقة هادئة ومهنية وضبط النفس.وأشارت الخارجية، إلى أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".وجاء تنديد بكين بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت أمس السبت منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

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