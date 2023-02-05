الرئاسة الباكستانية تصدر بيانا عن وفاة برويز مشرف
© AP Photo / Shakil Adil الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف
الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف
© AP Photo / Shakil Adil
أصدرت الرئاسة الباكستانية، بيانا بشأن وفاة الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الذي أعلن عن وفاته صباح اليوم الأحد.
وقالت في بيانها: يعرب الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، عن أسفه لوفاة الرئيس السابق، الجنرال المتقاعد برويز مشرف، كما عبر عن تعازيه لورثته".
وتابع البيان أن علوي دعا للراحل، برويز مشرف، بالمغفرة، والصبر لورثته".
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر اظہار افسوس— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) February 5, 2023
صدر مملکت کا سابق صدر کے ورثاء سے اظہارِ تعزیت
صدر مملکت کی مرحوم صدر کیلئے دعائے مغفرت، ورثاء کیلئے صبر جمیل کی دعا pic.twitter.com/K3uMWBgsf4
ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.
ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.
وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.
وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.