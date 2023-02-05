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الرئاسة الباكستانية تصدر بيانا عن وفاة برويز مشرف
الرئاسة الباكستانية تصدر بيانا عن وفاة برويز مشرف
أصدرت الرئاسة الباكستانية، بيانا بشأن وفاة الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الذي أعلن عن ‏وفاته صباح اليوم الأحد.‏ 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:16+0000
2023-02-05T08:16+0000
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وقالت في بيانها: يعرب الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، عن أسفه لوفاة الرئيس السابق، الجنرال المتقاعد برويز مشرف، كما عبر عن تعازيه لورثته".وتابع البيان أن علوي دعا للراحل، برويز مشرف، بالمغفرة، والصبر لورثته".ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20230205/وفاة-الرئيس-الباكستاني-الأسبق-برويز-مشرف-بعد-صراع-مع-المرض-1073116541.html
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الرئاسة الباكستانية تصدر بيانا عن وفاة برويز مشرف

08:16 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Shakil Adil الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف
 الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف
© AP Photo / Shakil Adil
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أصدرت الرئاسة الباكستانية، بيانا بشأن وفاة الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، الذي أعلن عن ‏وفاته صباح اليوم الأحد.‏
وقالت في بيانها: يعرب الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، عن أسفه لوفاة الرئيس السابق، الجنرال المتقاعد برويز مشرف، كما عبر عن تعازيه لورثته".
وتابع البيان أن علوي دعا للراحل، برويز مشرف، بالمغفرة، والصبر لورثته".
ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.
برويز مشرف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض
07:09 GMT
ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.

وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.
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