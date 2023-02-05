https://sputnikarabic.ae/20230205/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-نظيره-الصومالي-1073126139.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الصومالي
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الصومالي
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لزيارة بلاده. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T12:53+0000
2023-02-05T12:53+0000
2023-02-05T12:53+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، سفير جمهورية الصومال لدى العراق ليبان شيخ محمود".وأكد البيان العراقي أن السفير ليبان شيخ محمود نقل دعوة رسمية إلى الرئيس العراقي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مقديشو، معربا عن شكره وتقديره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال.وأعرب الرئيس الصومالي عن أمله في إعادة افتتاح السفارة العراقية في مقديشو، في وقت أشار بيان رئاسة الجمهورية العراقية إلى التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بغداد في تعزيزها بمختلف الميادين.وبدوره، أبلغ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، تحياته إلى السفير الصومالي لينقلها من جانبه إلى الرئيس حسن الشيخ المحمود، مشيرا إلى تقديره للعلاقات التي تربط البلدين العربيين الشقيقين وضرورة تطويرها.وشدد عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية، بما يعود على مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-العراقي-يتسلم-رسالة-خطية-من-الرئيس-الإماراتي-1073101306.html
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العراق, الصومال, العالم العربي, مقديشو, بغداد
العراق, الصومال, العالم العربي, مقديشو, بغداد
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره الصومالي
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تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لزيارة بلاده.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، سفير جمهورية الصومال لدى العراق ليبان شيخ محمود".
وأكد البيان العراقي أن السفير ليبان شيخ محمود نقل دعوة رسمية إلى الرئيس العراقي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مقديشو، معربا عن شكره وتقديره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال.
وأعرب الرئيس الصومالي
عن أمله في إعادة افتتاح السفارة العراقية في مقديشو، في وقت أشار بيان رئاسة الجمهورية العراقية إلى التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بغداد في تعزيزها بمختلف الميادين.
وبدوره، أبلغ الرئيس العراقي
عبد اللطيف جمال رشيد، تحياته إلى السفير الصومالي لينقلها من جانبه إلى الرئيس حسن الشيخ المحمود، مشيرا إلى تقديره للعلاقات التي تربط البلدين العربيين الشقيقين وضرورة تطويرها.
وشدد عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية، بما يعود على مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي.