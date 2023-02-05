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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/السفير-الروسي-في-كوبنهاغن-الدنمارك-غير-قادرة-على-مقاومة-مطالب-كييف-1073115166.html
السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف
السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف
قال السفير الروسي في الدنمارك، فلاديمير باربين، إن الدنمارك تنحني لمطالب كييف المتزايدة القوة لأنها تريد أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقات أوثق مع أوكرانيا. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:06+0000
2023-02-05T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال باربين لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى الدنمارك إلى تعزيز التقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.. ومن السابق لأوانه تحديد الصيغ التي ينطوي عليها ذلك.. كوبنهاغن اليوم غير قادرة على مقاومة مطالب كييف المتزايدة".في يناير/كانون الثاني المنصرم، التزمت الدنمارك بتسليم 19 صاروخًا مدفعيًا من طراز قيصر فرنسي الصنع إلى كييف، بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار الدنمارك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار الدنمارك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف

06:06 GMT 05.02.2023
CC BY 2.0 / Teralaser / Gefion drives the industryكوبنهاغن، الدنمارك
كوبنهاغن، الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
CC BY 2.0 / Teralaser / Gefion drives the industry
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قال السفير الروسي في الدنمارك، فلاديمير باربين، إن الدنمارك تنحني لمطالب كييف المتزايدة القوة لأنها تريد أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقات أوثق مع أوكرانيا.
وقال باربين لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى الدنمارك إلى تعزيز التقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.. ومن السابق لأوانه تحديد الصيغ التي ينطوي عليها ذلك.. كوبنهاغن اليوم غير قادرة على مقاومة مطالب كييف المتزايدة".
في يناير/كانون الثاني المنصرم، التزمت الدنمارك بتسليم 19 صاروخًا مدفعيًا من طراز قيصر فرنسي الصنع إلى كييف، بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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