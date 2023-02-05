https://sputnikarabic.ae/20230205/السفير-الروسي-في-كوبنهاغن-الدنمارك-غير-قادرة-على-مقاومة-مطالب-كييف-1073115166.html
السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف
السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف
قال السفير الروسي في الدنمارك، فلاديمير باربين، إن الدنمارك تنحني لمطالب كييف المتزايدة القوة لأنها تريد أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقات أوثق مع أوكرانيا. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:06+0000
2023-02-05T06:06+0000
2023-02-05T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وقال باربين لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى الدنمارك إلى تعزيز التقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.. ومن السابق لأوانه تحديد الصيغ التي ينطوي عليها ذلك.. كوبنهاغن اليوم غير قادرة على مقاومة مطالب كييف المتزايدة".في يناير/كانون الثاني المنصرم، التزمت الدنمارك بتسليم 19 صاروخًا مدفعيًا من طراز قيصر فرنسي الصنع إلى كييف، بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار الدنمارك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار الدنمارك, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
السفير الروسي في كوبنهاغن: الدنمارك غير قادرة على مقاومة مطالب كييف
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قال السفير الروسي في الدنمارك، فلاديمير باربين، إن الدنمارك تنحني لمطالب كييف المتزايدة القوة لأنها تريد أن يكون للاتحاد الأوروبي علاقات أوثق مع أوكرانيا.
وقال باربين لوكالة "سبوتنيك"، "تسعى الدنمارك إلى تعزيز التقارب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا
.. ومن السابق لأوانه تحديد الصيغ التي ينطوي عليها ذلك.. كوبنهاغن اليوم غير قادرة على مقاومة مطالب كييف المتزايدة".
في يناير/كانون الثاني المنصرم، التزمت الدنمارك بتسليم 19 صاروخًا مدفعيًا
من طراز قيصر فرنسي الصنع إلى كييف، بناءً على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.