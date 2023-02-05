https://sputnikarabic.ae/20230205/الصين-تبدي-استياءها-إزاء-استخدام-أمريكا-القوة-في-إسقاط-منطادها-وتحتفظ-بحق-الرد-1073114163.html
الصين تبدي استياءها إزاء استخدام أمريكا القوة في إسقاط منطادها وتحتفظ بحق الرد
الصين تبدي استياءها إزاء استخدام أمريكا القوة في إسقاط منطادها وتحتفظ بحق الرد
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T03:45+0000
2023-02-05T03:45+0000
2023-02-05T03:47+0000
سقوط منطاد
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ
المنطاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c5ecc1c6770e8064f32de939f7aabff.jpg
وجاء في بيان الخارجية، "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".وأشارت الخارجية، إلى أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".جاء تنديد بكين بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت يوم السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.
https://sputnikarabic.ae/20230204/طائرات-وسفن-حربية-تشارك-في-البحث-عن-بقايا-المنطاد-الصيني-1073111792.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1f/1071787196_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_e7313cd196ebf3f7c3691c284002627f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سقوط منطاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, المنطاد
سقوط منطاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, المنطاد
الصين تبدي استياءها إزاء استخدام أمريكا القوة في إسقاط منطادها وتحتفظ بحق الرد
03:45 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 03:47 GMT 05.02.2023) تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية.
وجاء في بيان الخارجية، "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة
في إسقاط منطادا يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".
وقال البيان، إن الجانب الصيني أطلع الجانب الأمريكي تكرارًا بعد التحقق على الطبيعة المدنية للمنطاد، مؤكدًا أن دخوله إلى الولايات المتحدة بسبب قوة قاهرة ولم يكن متوقعًا تمامًا، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني قد طالب الجانب الأمريكي بوضوح بالتعامل بشكل صحيح مع الأمر بطريقة هادئة ومهنية وضبط النفس.
وأشارت الخارجية، إلى أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".
جاء تنديد بكين بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت يوم السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.