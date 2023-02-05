https://sputnikarabic.ae/20230205/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-بلدة-ماكييفكا-في-دونيتسك-1073113520.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T00:20+0000
2023-02-05T00:20+0000
2023-02-05T00:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، أنه"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء السبت، 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، أنه"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.