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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-بلدة-ماكييفكا-في-دونيتسك-1073113520.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T00:20+0000
2023-02-05T00:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، أنه"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في دونيتسك

00:20 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت مساء السبت، 3 صواريخ "هيمارس" أمريكية على بلدة ماكييفكا في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان عبر حسابه على موقع "تليغرام"، أنه"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.15 (بتوقيت موسكو) على محور التجمع السكني لاستوتشكينو- بلدة ماكييفكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 3 صواريخ)".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:27 GMT
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