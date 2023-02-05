https://sputnikarabic.ae/20230205/الولايات-المتحدة-حريق-هائل-إثر-خروج-قطار-يحمل-مواد-كيميائية-عن-مساره-1073114666.html
الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره
الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره
خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، يوم... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T05:02+0000
2023-02-05T05:02+0000
2023-02-05T05:02+0000
العالم
خروج قطار عن مساره
الولايات المتحدة الأمريكية
أوهايو
مواد كيميائية
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ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، مساء الجمعة، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.
https://sputnikarabic.ae/20230204/طائرات-وسفن-حربية-تشارك-في-البحث-عن-بقايا-المنطاد-الصيني-1073111792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, أوهايو, مواد كيميائية
العالم, خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, أوهايو, مواد كيميائية
الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره
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خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية، يوم السبت.
ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة
عن مساره، مساء الجمعة، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.
سمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع.
كان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.