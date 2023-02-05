https://sputnikarabic.ae/20230205/انطلاق-التمرين-العسكري-المشترك-درع-الإمارات-51-1073125630.html

انطلاق التمرين العسكري المشترك "درع الإمارات 51"

انطلاق التمرين العسكري المشترك "درع الإمارات 51"

انطلق التمرين العسكري الذي تنفذه قيادة العمليات المشتركة ويحمل اسم "درع الإمارات المشترك 51". 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T12:47+0000

2023-02-05T12:47+0000

2023-02-05T12:47+0000

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أعلنت ذلك قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن التمرين الحالي هو امتدادا لسلسلة تمارين درع الإمارات المشترك، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المشاركة، حسبما ذكرت "بوابة العين" الإماراتية.ويدعم التمرين قدرة قيادات ووحدات الجيش الإماراتي في التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة مهما كانت الظروف.وتجرى جميع أنشطة التمرين داخل حدود الإمارات ومياهها الإقليمية وأجوائها، وتشارك فيه قوات برية وبحرية وجوية إضافة إلى الطيران المشترك وقوات حرس الرئاسة والدفاع الجوي.وشاركت في التمرين قوة الواجب المشتركة "زايد"، التي نفذت عمليات القوات المحمولة جوا خلال الليل، حسبما ذكر قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح محمد العامري.وقال العامري إن قوة "زايد" نجحت في استكمال مهامها التعبوية في الوقت المحدد رغم وجود مخاطر عالية في بيئة العمليات المشتركة.ويصنف الجيش الإماراتي ضمن أضخم 15 جيشا في العالم من حيث حجم الإنفاق الدفاعي وتقدر ميزانية الدفاع الإماراتية بـ 25.2 مليار دولار، ويعد من أقوى جيوش الدول الخليجية التي تشمل السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت.وتقدر القوة البشرية للجيش الإماراتي بـ 77 ألف جندي، يمتلكون عتادا عسكريا يضم 565 طائرة حربية و274 دبابة، إضافة إلى نحو 26 ألف مركبة و124 مدفعا ذاتي الحركة و40 راجمة صواريخ، بينما يتكون الأسطول الحربي الإماراتي من 79 وحدة بحرية.

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