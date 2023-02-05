https://sputnikarabic.ae/20230205/بن-غفير-يهدد-بالاستقالة-من-الحكومة-الإسرائيلية-1073120659.html
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية
هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أمس السبت، بتقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية في حال فقد التأثير على الحكومة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:49+0000
2023-02-05T09:49+0000
2023-02-05T09:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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بنيامين نتنياهو
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ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، عن بن غفير، أنه سيقدم استقالته من حكومة بلاده برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال فقد التأثير على سياسات تلك الحكومة تجاه القضايا العالقة او الملفات الشائكة.وأكد إيتمار بن غفير أنه حتى الآن لديه تأثير على الحكومة، وسيبقى يباشر عمله في هذه المرحلة.فيما نقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير أنه يعتزم تمرير قوانين تقضي باستحداث قانون عقوبة الإعدام لـ"الإرهابيين"، وتمرير إبعاد عائلات "الإرهابيين" أيضا، أو من يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، من يحتفل بقتل اليهود، وتوزيع الأسلحة على المستوطنين الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم.وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه ينوي تدشين حرس وطني في بلاده، وإضافة الآلاف من رجال الشرطة وزيادة رواتبهم، فضلا عن عزمه إخلاء قرية الخان الأحمر.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, السلطة الفلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, السلطة الفلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية
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هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أمس السبت، بتقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية في حال فقد التأثير على الحكومة.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، عن بن غفير، أنه سيقدم استقالته من حكومة بلاده برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال فقد التأثير على سياسات تلك الحكومة تجاه القضايا العالقة او الملفات الشائكة.
وأكد إيتمار بن غفير
أنه حتى الآن لديه تأثير على الحكومة، وسيبقى يباشر عمله في هذه المرحلة.
فيما نقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير أنه يعتزم تمرير قوانين تقضي باستحداث قانون عقوبة الإعدام لـ"الإرهابيين"، وتمرير إبعاد عائلات "الإرهابيين" أيضا، أو من يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، من يحتفل بقتل اليهود، وتوزيع الأسلحة على المستوطنين الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم.
وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه ينوي تدشين حرس وطني
في بلاده، وإضافة الآلاف من رجال الشرطة وزيادة رواتبهم، فضلا عن عزمه إخلاء قرية الخان الأحمر.