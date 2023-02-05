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بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية
بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية
هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أمس السبت، بتقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية في حال فقد التأثير على الحكومة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:49+0000
2023-02-05T09:49+0000
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بنيامين نتنياهو
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ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، عن بن غفير، أنه سيقدم استقالته من حكومة بلاده برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال فقد التأثير على سياسات تلك الحكومة تجاه القضايا العالقة او الملفات الشائكة.وأكد إيتمار بن غفير أنه حتى الآن لديه تأثير على الحكومة، وسيبقى يباشر عمله في هذه المرحلة.فيما نقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير أنه يعتزم تمرير قوانين تقضي باستحداث قانون عقوبة الإعدام لـ"الإرهابيين"، وتمرير إبعاد عائلات "الإرهابيين" أيضا، أو من يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، من يحتفل بقتل اليهود، وتوزيع الأسلحة على المستوطنين الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم.وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه ينوي تدشين حرس وطني في بلاده، وإضافة الآلاف من رجال الشرطة وزيادة رواتبهم، فضلا عن عزمه إخلاء قرية الخان الأحمر.
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أخبار إسرائيل اليوم, السلطة الفلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, السلطة الفلسطينية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية

09:49 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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هدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أمس السبت، بتقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية في حال فقد التأثير على الحكومة.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس السبت، عن بن غفير، أنه سيقدم استقالته من حكومة بلاده برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال فقد التأثير على سياسات تلك الحكومة تجاه القضايا العالقة او الملفات الشائكة.
وأكد إيتمار بن غفير أنه حتى الآن لديه تأثير على الحكومة، وسيبقى يباشر عمله في هذه المرحلة.
فيما نقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير أنه يعتزم تمرير قوانين تقضي باستحداث قانون عقوبة الإعدام لـ"الإرهابيين"، وتمرير إبعاد عائلات "الإرهابيين" أيضا، أو من يتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، من يحتفل بقتل اليهود، وتوزيع الأسلحة على المستوطنين الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم.
وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه ينوي تدشين حرس وطني في بلاده، وإضافة الآلاف من رجال الشرطة وزيادة رواتبهم، فضلا عن عزمه إخلاء قرية الخان الأحمر.
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