https://sputnikarabic.ae/20230205/تركيا-تعتقل-15-شخصا-بتهمة-تلقي-تعليمات-من-داعش-1073116819.html
تركيا تعتقل 15 شخصا بتهمة تلقي تعليمات من داعش
تركيا تعتقل 15 شخصا بتهمة تلقي تعليمات من داعش
اعتقلت قوات الأمن التركية 15 مشتبها بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T07:37+0000
2023-02-05T07:37+0000
2023-02-05T07:37+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم
إسطنبول
قنصليات
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، السبت، أن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبهين.وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 مشتبها من خلال التنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية وذلك بتهمة تلقي أوامر من قيادات ما يسمى "ولاية خرسان" التابع لداعش.وتضمنت الأوامر تنفيذ عمليات ضد قنصليتي السويد وهولندا ودور عبادة مسيحية ويهودية في إسطنبول على خلفية حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم قبل أيام.أثبتت التحريات صلات المعتقلين بتنظيم داعش الإرهابي ومناطق انتشاره لكن لم يتم رصد تهديدات ملموسة تستهدف القنصليات العامة وأماكن العبادة التابعة للمسيحيين واليهود.أصدرت محكمة قرارا باعتقال الأشخاص الموقوفين، بعد إحالتهم للقصر العدلي بإسطنبول.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الولايات-المتحدة-وتركيا-تفرضان-عقوبات-على-ممولين-لتنظيم-داعش-1071971175.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, قنصليات
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, قنصليات
تركيا تعتقل 15 شخصا بتهمة تلقي تعليمات من داعش
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اعتقلت قوات الأمن التركية 15 مشتبها بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن مصادر أمنية، السبت، أن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبهين.
وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 مشتبها من خلال التنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية وذلك بتهمة تلقي أوامر من قيادات ما يسمى "ولاية خرسان" التابع لداعش.
وتضمنت الأوامر تنفيذ عمليات ضد قنصليتي السويد وهولندا ودور عبادة مسيحية ويهودية في إسطنبول على خلفية حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم قبل أيام.
أثبتت التحريات صلات المعتقلين بتنظيم داعش الإرهابي
ومناطق انتشاره لكن لم يتم رصد تهديدات ملموسة تستهدف القنصليات العامة وأماكن العبادة التابعة للمسيحيين واليهود.
أصدرت محكمة قرارا باعتقال الأشخاص الموقوفين، بعد إحالتهم للقصر العدلي بإسطنبول.