https://sputnikarabic.ae/20230205/تركيا-لا-دليل-على-وجود-مخطط-لهجوم-إرهابي-وشيك-ضد-القنصليات-في-إسطنبول-1073122182.html

تركيا: لا دليل على وجود مخطط لهجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات في إسطنبول

تركيا: لا دليل على وجود مخطط لهجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات في إسطنبول

قالت تركيا، اليوم الأحد، إنها لم تعثر على دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك، ضد القنصليات أو الكنائس أو المعابد اليهودية الأجنبية في إسطنبول، وذلك بعد يوم... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T10:57+0000

2023-02-05T10:57+0000

2023-02-05T10:57+0000

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وذكرت الشرطة التركية أنه "ليست هناك أدلة ملموسة على هجوم وشيك على الأهداف المحددة"، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية.وجاء بيان الشرطة التركية، بعدما اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس السبت، 15 مشتبها بتهمة تلقي تعليمات من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) لتنفيذ هجمات ضد قنصليات العامة ودور عبادة للمسيحيين واليهود في مدينة إسطنبول.ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، السبت، أن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة التنظيم الإرهابي والقبض على المشتبهين.وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 مشتبها من خلال التنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية وذلك بتهمة تلقي أوامر من قيادات ما يسمى "ولاية خرسان" التابع لداعش.وتضمنت الأوامر تنفيذ عمليات ضد قنصليتي السويد وهولندا ودور عبادة مسيحية ويهودية في إسطنبول على خلفية حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم قبل أيام.أثبتت التحريات صلات المعتقلين بتنظيم داعش الإرهابي ومناطق انتشاره لكن لم يتم رصد تهديدات ملموسة تستهدف القنصليات العامة وأماكن العبادة التابعة للمسيحيين واليهود.أصدرت محكمة قرارا باعتقال الأشخاص الموقوفين، بعد إحالتهم للقصر العدلي بإسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20230205/تركيا-تعتقل-15-شخصا-بتهمة-تلقي-تعليمات-من-داعش-1073116819.html

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن